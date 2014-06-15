سه هزار بورسیه غیرقانونی و خروج بیت المال از کشور باید بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت 24 خرداد همایش حامیان دولت تدبیر و امید شنبه شب با حضور حجت الاسلام قدرت علیخانی، مشاور پارلمانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام محسن رهامی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه، سعید لیلاز اقتصاددان و استاد دانشگاه و قائم مقام حزب کارگزاران، مرتضی روزبه استاندار، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، محمد علیخانی نماینده ادوار گذشته مجلس و جمع کثیری از اصلاح طلبان و حامیان دولت در سالن شهید رجایی تربیت معلم قزوین برگزار شد.

سه هزار بورسیه غیرقانونی بررسی شود/ به دولت روحانی نمره قبولی می دهیم

در این همایش حجت الاسلام محسن رهامی دبیرکل انحمن اسلامی مدرسین دانشگاهها گفت: در سالهای 83 و 84 مسائلی برای نیروهای معتدل و اصلاح طلب ایجاد شد و چون از گذشته درس نگرفته بودیم شکست خوردیم به نحوی که اگر مجموعه هاشمی، کروبی، مهرعلیزاده و معین دور هم جمع می شدند آرایشان از رای احمدی نژاد بیشتر می شد اما خوشبختانه این تجربه تلخ در سال 92 به عنوان درسی به کار گرفته شد و نتیجه داد.

رهامی بیان کرد: گاهی فکر می کنید قدرت رقیب بالاست و از توانایی خود غفلت می کنید و اگر در سال 83 به رموز بازی سیاسی تن می دادیم قطعا با شکست مواجه نمی شدیم و این همه خسارت را متحمل نمی شدیم زیرا برخی آسیبها دیگر جبران شدنی نیست.

دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاها تصریح کرد: بی اعتمادی اجتماعی که ناشی از بی تدبیری دولت قبلی بود جبران شدنی نیست و وقتی مردم به مقدسات دینی، روحانیون و مسئولان بی اعتماد شدند چگونه می توان این خسارت را جبران کرد.

وی بیان کرد: همه نخبگان و احزاب سیاسی باید فعال و هوشیار باشند، یک شکست تاریخی در سال 84 موجب شد نیروهای اصلاح طلب درس بگیرند که مشابه آن در دوران مشروطیت به دلیل نداشتن لوازم دموکراسی هم تجربه شده بود لذا باید این جلسات آسیب شناسی را برگزار کنیم و به خود بپردازیم و اجازه دهیم خواسته ها مطرح شود.

رهامی یادآور شد: یک عده به صفر و 100 قائل بودند و می گفتند یا خاتمی یا هیچکس و زندانیان سیاسی باید آزاد شوند تا انتخابات شکل بگیرد اما مجموعه نیروهای دلسوز نظام از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، حجت الاسلام حسن خمینی، دکتر عارف رویه میانه ای را اتخاذ کردند و نتیجه روی کار آمدن آقای روحانی شد.

صندوق های رای باید شفاف و شیشه ای باشد

این فعال سیاسی در ادامه اظهارداشت: تنها با انتخابات و روش های قانونمند می توانیم دیدگاه خود را اعلام کنیم و برای تعیین سرنوشت خود راهی جز این نداریم در غیر این صورت سرنوشت خوبی در انتظار ما نیست.

وی افزود: در عصر کنونی روزانه دو هزار نفر از مسلمانان به دست مسلمانان افراطی کشته می شوند و اگر امروز کسانی اعتدال را برنمی تابند و چون رای نیاورده اند می خواهند تاریخ سیاسی را متحول کنند باید بدانند مردم در پای صندوق های رای اعلام کردند که نمی خواهند افراد تندرو سر کار بیایند و سرنوشت کشور به دست افراطیون بیفتد.

وحدت نیروهای اصلاح طلب رمز پیروزی است

رهامی رمز موفقیت اصلاح طلبان معتدل را داشتن وحدت ذکر کرد و اظهارداشت: خواسته های ما باید در چارچوب قانون باشد و وحدت به صورت مستمر حفظ شود تا به موفقیت برسیم.

وی در خصوص تغییر مدیران دولت قبی هم گفت: در همه جای دنیا مرسوم است وقتی یک جناح پیروز شد و دولتی سرکار آمد مردم توقع دارند مدیران همان جریان سرکار بیایند و کسانی که کاندیدای آنها رای نیاورده باید قوانین و قواعد سیاسی را رعایت کنند تا کشور دچار مشکل نشود.

سه هزار بورسیه غیر قانونی رسیدگی شود

دبیرکل انجمن اسلامی دانشگاهها بیان کرد: باید سه هزار بورسیه غیر قانونی به عنوان یک تخلف بررسی شود این که عده ای بخواهند هر روز دولت را از پیشروی در امور مردم بازدارند فکر نکنند مردم به آنها رای خواهند داد.

وی یادآورشد: از هیئت دولت و وزرا و مدیران دولت جدی انتظار داریم بر اساس شاخص های دولت تدبیر و امید حرکت کنند و آینه تمام نمای دولت باشند و از نمایندگان هم درخواست می کنیم قواعد بازی سیاسی را رعایت کنند و بدانند مردم فراموش نکرده اند مجلسی که حق نظارت داشت چرا اجازه داد سه هزار میلیارد تومان از جیب ملت به یغما برود و چرا سه هزار بورسیه به افراد حامی دولت داده شد شما هم دولت را نقد کنید اما فلج نکنید.

رهامی گفت: مردم باید خواسته های به حق خود را از مسیر قانون دنبال کنند اما مواظب باشند غرور شما را نگیرد و رقیب هم ما را دچار جنگ روانی نکند و با رعایت قواعد سنت الهی کمک کنید شعارهای دکتر روحانی جامه عمل بپوشد.

وی در پایان اظهارداشت: در چند ماه پس از انتخابات به مجموعه خدمات دولت آقای روحانی نمره قبولی می دهیم.

مطالبات 80 هزار میلیاردی بانکها نمونه ای از فساد در گذشته است

در ادامه سعید لیلاز استاد دانشگاه شهید بهشتی و تحلیلگر اقتصادی گفت: انتخابات ریاست جمهوری با تعیین دکتر روحانی معجزه ای برای نجات تمدن ایران از فلاکت بود زیرا در سال 84 هزاران مشکل در حوزه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشتیم و در حالی که در بسیاری از حوزه ها به بن بست رسیده بودیم مردم انتخابی دیگر داشتند و روحانی را برگزیدند.

این تحلیل گر اقتصادی یادآور شد: مطالبات میلیاردی بانکها نمونه ای از فساد است و در حالی که مطالبات بانکی از روز خلقت تا زمان دولت قبلی چهار هزار میلیارد تومان بود که در چهار سال دولت احمدی نژاد 20 برابر شد و امروز مطالبات بانکی 80 هزار میلیارد تومان و به قولی 150 هزار میلیارد تومان است که افرادی که این پول را گرفته اند و باز نمی گردانند جیب ملت را خالی کرده اند.

وی یادآورشد: در حالی که در سال 90 بیش از 300 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم بزرگترین سقوط آزاد در رشد اقتصادی هم در این مقطع رخ داد و با 95 میلیارد دلار واردات رشد اقتصادی ه دو درصد رسید و منابع کشور از بین رفت و 15 میلیار دلار هم به مسافران خارج از کشور دادند تا با ترکیه بروند و تفریح کنند در حالی که موسوی در سال 66 فقط با شش میلیارد دلار درآمد نفتی هم کشور را وهم جنگ را اداره کرد.

لیلاز تصریح کرد: در دوران خاتمی میزان تورم تک رقمی شد ولی در دولت قبلی شرایطی ایجاد شد که تورم مواد غذایی بع 60 درصد رسید و اگر روحانی سر کار نمی آمد تورم تا 70 درصد می رسید.

این استاد دانشگاه و روزنامه نگار بیان کرد: در حوزه عدالت اجتماعی تا سال 89 و با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها نرخ ضریب جینی کمی بهتر شد اما چون هدفمندی بد اجرا شد و انحراف داشت در سال 90 اوضاع وخیم تر شد و حقوق و دستمزد کارگران در سال 92 حدود 35 تا 40 درصد کمتر از سال 89 بود و امروز هم قدرت خرید کارگران مانند قدرت خرید سال 83 است.

وی افزود: اگر تحریم نبود اینها تا جزئی ترین مواد را هم وارد کشور می کردند و با واردات زیتون و روغن زیتون و کالاهای لوکس تولید را از بین بردند و در بین سالهای 84 تا 92 سالانه بین 30 تا 50 میلیارد دلار در اقتصاد کشور کمتر سرمایه گذاری شد و تولید افت کرد و نرخ بیکاری از 10 به 13 درصد رسید در حالی که در آمار هم دست بردند.

انضباط مالی دولت بی نظیر است

لیلاز تصریح کرد: دولت روحانی پس از روی کار آمدن تورم را کنترل و آن را از 44 درصد به 16 درصد رساند که بزرگترین سقوط تورم محسوب می شود البته گرانی هم هنوز هست اما قدرت خرید کارمندان وکارگران دیگر کاهش نخواهد یافت.

وی افزود: به جای وارد کردن داروی بیماران سرطانی اتومبیل پورشه وارد کردند که با 2.8 میلیارد دلار برای واردات 144 دستگاه از این خودروها می توان نصف آفریقا را اداره کرد.

لیلاز یادآورشد: اجرای فاز دوم یارانه مانند بمب زیر پای دولت جدید بود زیرا در مقابل 27 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از یارانه ها 42 هزار میلیارد پرداختی به مردم بود و اگر صبح 45 هزار تومان به مردم میدادند با تورمی که ایجاد کرده بودند در شب 60 هزار تومان از جیب مردم خارج می شد.

وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید در آغاز راه پنج هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح سلامت به بیمارستانها داده است تا بیمارستانهای دولتی وضعیت بهتری پیدا کنند و مردم کمی مشکلاتشان حل شود.

وی گفت: در سال جاری بین یک تا سه درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت و آینده روشنی از نظر حجم سرمایه گذاری در انتظار کشور است و اگر منابع نفتی کشور هدر نرود می توان کشور را با همین منابع بخوبی اداره کرد.