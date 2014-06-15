همدان در اجرای سیستم آبیاری تحت فشار رتبه سوم کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رنجبر ضرابی عصر شنبه در مراسم بهره برداری از سیستم آبیاری تحت فشار در 100 هکتار از اراضی روستای وهمان شهرستان نهاوند اظهار داشت: بهره برداری از این طرح موجب صرفه جویی در مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آبی و افزایش راندمان تولید می شود.

رنجبر ضرابی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح چهار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، گفت: استان همدان در استفاده از روش های آبیاری تحت فشار در سال های اخیر جایگاه مطلوبی داشته و در سال گذشته بعد از استان های فارس و خراسان رضوی رتبه سوم کشور را داراست که امسال نیز با استفاده از روش های آبیاری نوین برای افزایش راندمان آبیاری در سطح مزارع تلاش می شود.

وی افزود: در مجموع 160 هکتار از اراضی استان همدان مستعد اجرای طرح آبیاری تحت فشار هستند که تا کنون 110 هکتار اجرایی شده و براساس هدف گذاری انجام شده سال آینده در 10 هزار هکتار دیگر این طرح اجرا می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان عنوان کرد: اجرای سیستم آبیاری تحت فشار موجب راندمان کاهش مصرف آب و صرفه جویی 35 درصد و بالا رفتن کیفیت محصولات کشاورزی می شود.

علیرضا رنجبر ضرابی سه کار مهم و عمده مدیرت تأمین آب، انتقال آب و مصرف آب به زمین ها و باغات کشاورزی را وظیفه اصلی جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: برای هر هکتار چهار میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده و به متقاضیان حداکثر 85 درصد تسهیلات بلاعوض پرداخت می شود.

رنجبر ضرابی اظهار داشت: تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی از دیگر محاسن اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی است به نحوی که در بهره برداری پروژه آبیاری تحت فشار در 100 هکتار از اراضی روستای وهمان شهرستان نهاوند 550 قطعه زمین کشاورزی به 12 قطعه تبدیل شده است.

وی افزود: به منظور توسعه صنعت و خدمات استان سعی داریم که سهم کشاورزی از بخش آب را کاهش دهیم تا به توازن بین اشتغال و تولید کمک کنیم و واحدهای صنایع تبدیلی مورد نیاز محصولات را افزایش دهیم.