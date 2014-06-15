بزرگترین مشکل استان همدان در حوزه کشاورزی کمبود صنایع تبدیلی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیکبخت شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از 23 کشاورز نمونه استان همدان در تالار پذیرایی باران شهر نهاوند اظهار داشت: سالانه افزون بر پنج میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در استان همدان تولید می شود كه این رقم سهم بسزایی در تامین نیاز مصرف كشورمان در این بخش دارد.

نیکبخت گفت: ارزش كلی محصولات زراعی قابل برداشت در استان همدان بیش از 120 میلیارد تومان در سال است كه تقریبا نیمی از این رقم در مراحل كاشت، داشت و برداشت محصول هزینه می شود و نیمی نیز سود حاصل از فعالیت های سخت و شبانه روزی در این بخش، برای كشت كاران و تولید كنندگان پر تلاش است.

وی افزود: استان همدان با افزون بر چهار و نیم درصد تولیدات كشور در محصولات باغی هم اینك رتبه 9 كشور را دارد در حالیكه رتبه اول در بین هشت استان مجاور را بخود اختصاص می دهد.

صنایع تبدیلی که پاسخگوی تولیدات استان باشد وجود ندارد

استاندار همدان عنوان کرد: سالانه بیش از یك میلیون تن سیب زمینی در استان همدان و قطب اصلی این محصول یعنی شهرستان بهار تولید می شود و در شهرستان نهاوند نیز سالانه 50 هزار تن سیب درختی تولید می شود اما متأسفانه صنایع تبدیلی که پاسخ گوی تولیدات استان باشد وجود ندارد.

محمد ناصر نیکبخت بیان داشت: ایجاد كارخانجات تبدیلی برای محصولات کشاورزی استان چندان مطلوب نیست و بی توجهی در این خصوص به زیان تولید كنندگان و همچنین صاحبان طرح و سرمایه است.

نیکبخت اظهار داشت: بخش کشاورزی مناسب‌ترین و بهترین گزینه برای ایجاد اشتغال پایدار و رسیدگی به توسعه همه‌جانبه است، پس شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و مدیریت منابع موجود در استان همدان موجب می شود تا علاوه بر تحول و توسعه اقتصادی موجب تقویت زیرساخت‌های توسعه این بخش با هدف افزایش تولید و ایجاد اشتغال شود.

وی ادامه داد: تمامی مسئولان استان تلاش بی وقفه ای انجام دهند تا بتوانیم با جذب سرمایه گذار و به کمک بخش خصوصی آهنگ رشد و توسعه استان را بیشتر کنیم.

مهمترین اولویت در توسعه استان توسعه کشاورزی و گردشگری است.

استاندار همدان گفت: در ابتدا باید تمامی زیرساخت های لازم را برای توسعه وجذب سرمایه گذار فراهم کرد و سپس به دنبال جذب آن بود زیرا اگر این شرایط را مهیا نکنیم کسی رغبت به کار و سرمایه گذاری نشان نمی دهد بنابراین از تمامی مدیران استانی و شهرستانی و فرمانداران می خواهم به سرعت موانع پیش رو را برطرف کنند.

محمد ناصر نیکبخت مهمترین اولویت خود در توسعه استان را توسعه کشاورزی و گردشگری عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه کشاروزی به نسبت گردشگری و صنعت مزیت نسبی دارد توجه به آن ضروری است.

در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس از 23 کشاورز نمونه استان همدان تجلیل و قدردانی بعمل آمد.