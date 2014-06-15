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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۱۹

متین:

24 واحد تولیدی شهرک صنعتی نهاوند پروانه بهره برداری دریافت کرده اند

24 واحد تولیدی شهرک صنعتی نهاوند پروانه بهره برداری دریافت کرده اند

نهاوند - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: شهرک صنعتی نهاوند با 56 هکتار وسعت، 43 واحد در حال ساخت دارد که از این تعداد، 24 واحد پروانه بهره برداری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا متین شامگاه شنبه در بازدید مدیران استان از نمایشگاه توانمندی های واحدهای تولیدی نهاوند در شهرک صنعتی اظهار داشت: شهرک صنعتی نهاوند با 56 هکتار وسعت، 43 واحد در حال ساخت دارد که در صورت بهره برداری برای 730 نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

متین گفت: در حال حاضر 19 واحد دیگر شهرک صنعتی نهاوند در حال نصب تجهیزات و ماشین آلات خط تولید هستند که 30 تا 70 درصد کار انجام شده و سه واحد به دلیل معوقات بانکی در تملک هستند و پنج واحد نیز از محل ماده 16 تعیین تکلیف شده اند.

وی افزود: واحدهای این شهرک صنعتی در بخش های تولید صنایع غذایی، سلولوزی، شیمیایی و فلزی پیش بینی شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان عنوان کرد: شهرک صنعتی نهاوند با داشتن فضای خالی زیاد می تواند سرمایه گذاران بسیاری را به نهاوند بکشاند و با داشتن امکانات زیر بنایی خوب و دسترسی مناسب و نزدیکی به شهر از ظرفیت خوبی برای تولید برخوردار است.

حمیدرضا متین بیان داشت: شهرک صنعتی نهاوند دومین شهرک استان همدان محسوب می شود که دارای تصفیه خانه اختصاصی است و به فاضلاب 40 واحد صنعتی متصل و قابلیت تصفیه 200 مترمکعب فاضلاب را در روز دارد.

متین با اشاره به حضور 33 واحد صنعتی در نمایشگاه توانمندی های صنعت و معدن نهاوند، یادآور شد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت های تولیدی شهرستان نهاوند در بخش های کشاورزی و صنعت برپا شده است.

وی افزود: مهمترین مشکلات بعضی از واحد های تولیدی شهرک صنعتی نهاوند،  بحث سرمایه در گردش توسط بانک های عامل و تأمین مواد اولیه برای تولید است که برای رفع این مشکلات دستورات و پیگیری های لازم توسط استاندار همدان به مدیر کل بانکهای استان انجام شده است.

کد مطلب 2311578

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