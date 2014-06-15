اعتبارات سال جاری اردبیل فوق العاده شغل ندارد/ افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان

داوود شایقی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: حداکثر افزایش 15 درصدی حقوق تنها موردی است که در اعتبارات ادارات لحاظ شده و ادارات برای پرداخت فوق العاده شغل باید از سایر منابع خود صرفه جویی کنند.

وی با بیان اینکه پرداخت حقوق کارکنان رسمی و پیمانی در اولویت است، اضافه کرد: پس از آن پرداخت حقوق قراردادی ها و در صورت باق ماندن سهمی برای فوق العاده، این بخش پرداخت می شود.

مدیر کل دفتر بودجه و برنامه ریزی استاندار اضافه کرد: ادارات باید بتوانند از سایر منابع خود صرفه جویی کرده و فوق العاده را بپردازند در غیر این صورت این رقم از اعتبارات مصوب پرداخت نخواهد شد.

وی با بیان اینکه اعتبار سال جاری 2.6 درصد به نسبت عملکرد مصوب سال قبل افزایش دارد، عنوان کرد: سال گذشته تمامی مطالبات کارکنان و حتی اضافه کاری ها پرداخت شده و در این خصوص بدهی نداریم.

شایقی تاکید کرد: علاوه بر این مطالبات 268 نفر از بازنشستگان که 168 نفر از سال 91 و 100 نفر از سال 90 طلب کار بودند به صورت کامل پرداخت شد.

شورای برنامه ریزی استان اردبیل رتبه اول را کسب کرد

مدیر کل دفتر بودجه و برنامه ریزی استاندار یکی از مهم ترین دستاوردهای این مجموعه را ساماندهی جلسات شورای برنامه ریزی خواند و افزود: سال گذشته این شورا 79 جلسه تشکیل داد.

وی افزود: در این جلسات 226 دستور جلسه بررسی شد و در نهایت 675 مصوبه توسط اعضا به تائید رسید.

به گفته شایقی مجموعه عملکرد شورای برنامه ریزی توانست رتبه نخست کشوری را از آن خود کند.