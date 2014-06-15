امکان انجام ورزش اسکی روی برف در نیمه اول سال/ وجود برف قابل توجه درارتفاعات زردکوه

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای مرتفع کشور در رشته کوه زاگرس است که هر ساله شاهد بارشهای مناسب به صورت برف و باران است.

استان چهارمحال و بختیاری به واسطه داشتن ارتفاعات و داشتن برف مناسب یکی از مهمترین قطبهای ورزشی برای ورزشهای برفی از جمله اسکی به شمار می رود اما آنگونه که باید، ورزش اسکی در این استان توسعه پیدا نکرده و کمتر کسی به علت کمبود امکانات به سمت این ورزش روی آورده است.

پیستهای مختلفی برای اسکی در استان چهارمحال و بختیاری نظیر پیست اسکی کوهرنگ، بارده، امامزاده شیخ شبان، پیست سد چغاخور و... وجود دارد که هر کدام از این پیستها به علت نداشتن تجهیزات جدید و امکانات مناسب دارای مشکلات خاص خودشان است و نتوانسته اند آنطور که باید در مسیر توسعه این ورزش نقش مهمی را ایفا کنند.

اگرچه چهارمحال و بختیاری دارای بارش برف قابل توجه در فصل پاییز و زمستان است و کوهستان های آن در شهرستان کوهرنگ مملو از برف می شوند اما انجام ورزش اسکی در آن بیشتر در دو ماه از کل ماههای سال امکان پذیر است و این به بخاطر این است که پیست های اسکی آن در مناطقی قرار دارند که مدت زمان زیادی طول می کشد تا برف در محل سایت پیست به حد استاندار برسد و بتوان پیست اسکی را راه اندازی کرد.

این در حالی است که می توان با احداث پیست اسکی در ارتفاعات بالاتر رشته کوههای زاگرس در شهرستان کوهرنگ فصل اسکی را به مدت چهار ماه افزایش داد.

در بسیاری از مناطق شهرستان کوهرنگ در ارتفاعات زردکوه امکان انجام ورزش اسکی در فصل پاییز و فصل بهار وجود دارد و در این حالی می تواند محقق شود که ارتفاع پیست اسکی از سطح دریا در این استان افزایش پیدا کند و در مناطق بالاتر احداث شود.

برف در ارتفاعات زردکوه در فصل بهار برای ورزش اسکی وجود دارد و با احداث یک پیست اسکی مدرن می توان زمینه توسعه بیشتر در این استان را محیا کرد و هنگامی که دیگر نمی توان در هیج کجای کشور اسکی بر روی برف را انجام داد، در استان چهارمحال و بختیاری این زمینه وجود داشته باشد و این مهم زمینه مناسبی می تواند برای ورود مسافر، ورزشکار و گردشگر خارجی را به منطقه فراهم کند.

چهارمحال و بختیاری دارای پتانسیل بالایی برای توسعه ورزش اسکی است

یکی از ورزشکاران اسکی باز و کوهنورد استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری دارای پتانسیل برای توسعه ورزش اسکی است، گفت: پیست های اسکی فعلی استان به علت بارش کم در ابتدای زمستان و اواخر فصل پاییز دیر راه اندازی می شوند و همچنین از طرف دیگر با گرم شدن هوا برف داخل پیست زود آب می شود و زمان فصل اسکی در این استان زود تمام می شود.

حسینی ادامه داد: هم اکنون مناطقی در استان چهارمحال و بختیاری در ارتفاعات زردکوه و رشته کوه زاگرس وجود دارد که برف آن در فصل پاییز برای اسکی کردن مناسب است و برف آن به علت سردی هوای منطقه دیر آب می شود.

وی گفت: می توان در استان با توسعه زیر ساختها فصل انجام ورزش اسکی بر روی برف را افزایش داد.

امکان انجام ورزش اسکی در نیمه دوم سال در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

رئیس هیئت اسکی استان چهارمحال و بختیاری در این خصوص به خبرنگار مهر تاکید کرد: امکان انجام ورزش اسکی در نیمه دوم سال در چهارمحال و بختیاری وجود دارد اما به علت نبود زیر ساختها انجام این ورزش در فصل بها امکان پذیر نیست.

رحمت الله خیر خواه ادامه داد: هم اکنون این استان از جمله استانهای مناسب برای توسعه ورزش اسکی است اما شرایط و بارش های کم موجب شده است که پیست های اسکی فعلی این استان در فصل زمستان دیر راه اندازی شوند و فصل اسکی در حال حاضر در این استان در حدود دو ماه است و حدود 10 دیماه آغاز و تا اوایل اسفند با توجه به آب و هوا ادامه دارد.

می توان در فصل پاییز وزمستان و فصل بهار در این استان اسکی کرد

وی گفت: می توان فصل اسکی در استان چهار محال و بختیاری را افزایش داد و این در حالی امکان پذیر است که پیست اسکی در ارتفاعات بالاتر رشته کوههای زاگرس در استان چهارمحال و بختیاری احداث شود.

وی یادآور شد: این استان در ار تفاعات بالای زردکوه و رشته کوههای زاگرس در فصل بهار دارای برف است و اگر یک پیست اسکی در ارتفاعات بالایی احداث شود می توان در فصل پاییز وزمستان و فصل بهار در این استان اسکی کرد و این مهم می تواند استان را در مسیر شدن قطب ورزشهای اسکی کشور و حتی جهان قرار دهد.

رئیس هیئت اسکی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هم اکنون مهمترین پیست اسکی استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان کوهرنگ واقع است که این پیست دارای بالابر های قدیمی است و بسیاری از تجهیزات آن قدیمی و برای استفاده و توسعه ورزش اسکی مناسب نیست.

وی افزود: با توسعه زیر ساختها و احداث پیست اسکی، به مدت دو ماه در نیمه اول سال و به مدت دو ماه در نیمه دوم سال می توان فصل اسکی در استان چهارمحال و بختیاری را افزایش داد.

خیر خواه یادآور شد: قدیمی بودن بالا برهای پیست اسکی کوهرنگ موجب شده است که ورود ورزشکار اسکی باز به این استان کاهش یابد و ورزشکاران اسکی باز کشور دیگر پیست های اسکی استانهای دیگر کشور را به علت مدرن بودن و امکانات بیشتر ترجیح می دهند و کمتر به این استان سفر می کنند.

وی بیان کرد: باید از زمینه کوهستانی بودن استان چهارمحال و بختیاری برای توسعه ورزش اسکی بهره گرفت و این مهم می تواند نقطه عطفی برای ورود مسافر و گردشگر به استان باشد و استان را در مسیر توسعه بیشتر قرار دهد.

چهارمحال و بختیاری در حال حاضر دارای 300 ورزشکار اسکی باز است که در حدود 50 نفر آنها را بانوان تشکیل می دهند.