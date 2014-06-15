انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی نهاوند امسال برگزار می شود

محمد ناصر نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به استعفای نماینده سابق مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی و خالی شدن صندلی نماینده مردم شهرستان نهاوند انتخابات میان دوره ای مجلس، نیمه دوم سال جاری در نهاوند برگزار می شود.

نیکبخت گفت: بر اساس آنچه که از طرف وزیر کشور به ما اعلام شده انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه نهاوند برگزار می شود که بر اساس اطلاعیه شماره یک وزارت کشور قرار است این انتخابات آبان ماه سال جاری برگزار شود.

وی عنوان کرد: زمان ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از 22 شهریور ماه سال جاری به مدت یک هفته تعیین شده است.