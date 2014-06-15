قاچاق کالا توانمندی تولیدات داخلی را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی تقی‌لو شامگاه شنبه در نشست تخصصی منطقه‌ای قاچاق کالا و ارز به حمایت از تولیدات داخلی تاکید کردو افزود: حمایت از تولیدات داخلی از اهداف مهم مبارزه با قاچاق کالا در کشور است.

وی اظهار داشت:قاچاق کالا علاوه بر اینکه به اقتصاد جامعه ضربه می زند بلکه حوزه فرهنگی و امنیت اجتماعی جامعه را ضعیف می کند و مانع شکوفا شدن توانمندی ها می شود.

معاون نظارت و بازرگانی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: کالای دخانی قاچاق ضربه زدن به تولیدات داخلی است بنابراین باید راهکارهای لازم برای جلوگیری از قاچاق کالای دخانی در دستور کار قرار گیرد و از تولیدات داخلی دخانی در کشور حمایت لازم لحاظ شود.

تقی لو تاکید کرد: در چند سال گذشته پدیده قاچاق کالا دو صنعت استان زنجان را تخریب کرده است و ورود کالاهای چینی قاچاق کفش و مس باعث راکد شدن صنعت کفش و مس در استان زنجان شده است.

وی یاد آورشد: متاسفانه این امر باعث شده تولید کنندگان داخل استان در این دو صنعت از چرخه تولید خارج شوند.

معاون نظارت و بازرگانی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان ، به اجرای طرح شبنم اشاره کردو گفت: این طرح به دلیل مشکلاتی در اجرا متوقف شده است.



تقی‌لو به مشکلات موجود در اجرای طرح شبنم اشاره کرد و گفت: اگر این طرح به درستی عملیاتی می‌شد توانایی رصد کالاها بهتر انجام می شد.



وی به محول شدن کنترل مواد دخانی به سازمان صنعت، معدن و تجارت اشاره کردو گفت: این سازمان امکانات اجرای این ماموریت ابلاغی را به دلیل عدم همگونی توانمندی با ماموریت محوله ندارد.

معاون نظارت و بازرگانی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان تصریح کرد: صنعت دخانی سومین صنعت پردرآمد کشور محسوب می شود و در نوع خود درآمدزا است.

تقی لو گفت: کالای قاچاق باعث بیکاری جوانان در جامعه می شود و به تبع آن مشکلات دیگر اجتماعی در جامعه به وجود می آید بنابراین باید از تولیدات داخلی حمایت کنیم.

وی به مزایای قانون جدید اشاره کرد و گفت: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اینکه خلا‌های موجود در قوانین قبلی را پر می کند برون نگر هم هست.

معاون نظارت و بازرگانی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان تاکید کرد: کالای قاچاق دارای کیفیت مطلوبی نیست ولی چون قاچاقچیان به هنگام ورود این کالاها تعرفه ای به گمرک پرداخت نمی کنند سود بیشتری در بازار عایدشان می شود.

تقی لو گفت: در این قانون قاچاق سازمان یافته و حرفه ای تعریف شده است.

در ادامه این نشست مدیر عامل کارخانه توتون آرین صنعت افزود: تولید در بخش خصوصی مسائل و مشکلات خاص خود را دارد.

فلاحی به لزوم ایجاد این کارخانه اشاره کردو گفت: سالانه 65 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود و این در حالی است که 35 میلیارد نخ سیگار تولید می شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه هیچ گونه نظارتی بر تولیدکالای قاچاق دخانی آن وجود ندارد و و استانداردبر این سیگار ها وجود ندارد.

مدیر عامل کارخانه توتون آرین صنعت یاد آورشد:در این کارخانه 700 نفر مشغول به کار هستند.

فلاحی افزود: این کارخانه در آمد برای دولت دارد چرا که سال گذشته با 18 درصد ظرفیت کار کردیم.

وی یاد آورشد: ما معاف از مالیات هستیم و در این میان ارزش افزوده 330 میلیارد تومان به امور مالی استان واریز می کنیم.