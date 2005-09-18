بيش از 5/10 ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، تاكنون استانهاي فارس با يك ميليون و 810 هزار و 655 تن ، خوزستان يك ميليون و 270 هزار تن و گلستان با 899 هزار و 272 تن بيشترين خريد تضميني گندم را به خود اختصاص داده اند .

همچنين ميزان خريد تضميني گندم در استانهاي گيلان 36/66 درصد؛ جيرفت و كهنوج 24/59 درصد ، و ايلام 66/41 درصد در مقايسه با سال گذشته افزايش داشته است .

اين درحالي است كه استانهاي گيلان با 14 هزار و 811 تن ، خراسان جنوبي با 38 هزار و 899 تن و سيستان و بلوچستان با 39 هزار و 319 تن كمترين ميزان خريد تضميني گندم را به خود اختصاص داده اند .

براساس اين گزارش ميزان خريد تضميني گندم در استانهاي چهارمحال و بختياري 71/35 درصد و مازندران 42/25 درصد در مقايسه با سال گذشته كاهش داشته است .