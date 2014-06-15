به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی شامگاه شنبه در جلسه پیگیری مصوبات اجرایی سفر هیئت دولت و ریاست جمهوری به سیستان و بلوچستان گفت: در زمینه کشاورزی خوشبختانه تحول عظیمی در حال محقق شدن است که در این راستا طرح‌های در دست اقدام موجب ایجاد صدها هزار شغل خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای طرح آبرسانی به 46 هزار هکتار اراضی از شمال استان و آبرسانی به مزارع استان اظهارداشت: این طرح علاوه‌بر ایجاد 158 هزار نفر شغل همچنین تعداد 46 هزار خانوار را از شغل پایدار بهره‌مند خواهند کرد.

وی همچنین از احیای بیش از 100 هزار هکتار اراضی در جنوب استان خبر داد و افزود: این طرح ها عامل به پایداری و ماندگاری مردم در سرزمین آبا و اجدادی خود شده و میل مهاجرت را محدود می‌کند.

هاشمی تاکید کرد: اختصاص اعتبار مناسب به طرح‌‌های زیربنای در بخش کشاورزی به معنای ایجاد روح امید و زندگی در میان مردم استان است و ایجاد اشتغال در هر هکتار و به تعداد 3 نفر به طور حتم دامنه تاثیراتش در بحث اقتصادی از منطقه ازاد تجاری و یا احداث کارخانجات بزرگ بیشتر خواهد بود.

استاندار با تاکید بر بکارگیری روش‌های نوین آبرسانی در بخش کشاورزی ادامه داد: احیای 46 هزار هکتار اراضی سیستان عامل به ثبات و حضور و همچنین تولید پایدار خواهد شد که باید قدردان این فرصت بود.

هاشمی با اشاره به اینکه این طرح با رویکرد اجتماعی و فرهنگی نوید آینده‌ای روشن را می دهد ادامه داد: پیوست فرهنگی و اجتماعی این پروژه بر طرح غلبه دارد زیرا حاشیه نشینی، مهاجرت، ترک دیار و بسیاری از مسائل که مردم را آزار می‌داد رفع و عالی‌ترین نوع ماندگاری را در مردم ایجاد خواهد کرد.

وی بیان کرد: باید جامعه هدف را به‌خوبی شناخته و به گونه‌ای عمل کرد که منتج به نقش تحصیل‌کردگان و مشارکت آنها در امر تولید شد و به آنهایی که مجهز به دانش روز هستند فرصت داد تا در تولید از سه عنصر آب، خاک و نور بیشترین استفاده را ببرند.

وی همچنین بر اصلاح الگوی کشت تاکید کرد و گفت: در روش کاشت و همچنین روش های آبیاری سنتی به دلیل کمبود آب باید بازنگری جدی در دستور کار تمامی دستگاه های مرتبط با این بخش قرار گیرد.

استاندار همچنین خواستار بهره گیری از تمام ظرفیت‌های پژوهشی و دانش بومی و همچنین مراکز دانشگاهی به منظور مدیریت و اجرای صحیح طرح های توسعه ای در استان شد.