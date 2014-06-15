بدهی دولت گذشته بیش از بودجه فعلی دولت بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری شنبه شب به مناسبت 24 خرداد در جشن دولت تدبیر وامید در بابل ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت مهدی (عج) اظهار داشت: ما پیام رسان آموزه‌های خرافی نیستیم بلکه آمدیم پیام برادری، یکدلی، وفاق و اخلاق مداری رئیس جمهور را به شما برسانیم.



وی به مهم‌ترین علت تشکیل دولت تدبیر و امید و حضور مردم در انتخابات 24 خرداد اشاره کرد و افزود: باور مردم به این اصل مهم بود که یک انتخاب سالم و پرشوراتفاق خواهد افتاد بود، گرچه عده ای تلاش داشتند به مردم القا کنند که نظام تصمیم خود را گرفته ورئیس جمهور از قبل تعیین شده است.



صالح امیری عنوان کرد: علت اینکه مردم به طرف روحانی رفتند ترس از گذشته بود ،دغدغه مردم برای بازگشت به گذشته آنها را نگران کرد،در دولت گذشته شعارها گوش فلک را کر کرده بود اما عملکردی از آنها ندیدیم.



رئیس سازمان اسناد وکتابخانه‌های ملی ایران گفت: بسیاری از مدیران شایسته در دولت گذشته به انزوا رفتند،اخلاق محبوس شد وریا ،دروغ و رمالی تبلیغ می شد ،مردم را به بهشت دعوت کردند در حالی که به سمت جهنم سوق می دادند وفقر ،بیکاری وفساد را گسترش دادند.



این مسئول اذعان داشت: آنها شعار مدیریت جهانی سر می دادند در حالی که دنیا با آنها ارتباط نداشت،در حوزه هسته ای هر روز شاهد تحریم جدید بودیم، فراموش نمی کنیم در چه شرایط سختی بودیم که میلیاردها خسارت به دولت می زد ،فراموش نمی کنیم مسئول انجام مذاکرات هسته ای از پایان نامه خود صبحت می کرند چون درک درستی از مذاکرات نداشتند ،عقل تعطیل وخرافه رونق یافت.



وی گفت: مردم پیچیده ایران به دنبال تغییر بودند و این تغییر را در صندوق رای دنبال می کردند ،کسی نمی تواند آینده نگری مردم ایران را پیش بینی کند ،اعتراض مردم گاهی با اخم،گاهی فریاد،گاهی با صندوق رای و گاهی با سکوت است.



صالحی امیری گفت: عده ای می خواهند دولت را به چالش بکشند ،مردم قیم نمی خواهند، بلکه می خواهند خود سرنوشت خود را رقم بزنند ،مجموعه تصمیمات دولت گذشته در خارج و داخل امنیت کشور را مورد تهدید قرار داد.



وی با اشاره به اینکه مشکل جدید دولت را تهدید می کند بیان داشت: برای دفع مشکل نیازمند حمایت مردم هستیم، گرچه یک سال گذشته غفلت کردیم وکمتر با جوانان حرف زدیم اما در سال جدید ارتباط دولت تدبیر و امید با جوانان بیشتر خواهد شد زیرا باور داریم جوانان سرمایه نظام هستند.



وی با اشاره به اینکه دولت سعی دارد با سرمایه جوانان وحمایت مردم دولت را بسازد افزود: هدف دولت فقرزدایی،تحقق شعار وحدت واخلاق مداری است، دیگر دوران درشت گویی و بداخلاقی توهین،تحقیر، هاله نور ورمالی تمام شده و دوران اخلاقیت و شعور آغاز شد.



مشاور رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر به گذشته برگردیم نتیجه مصوبات 80 درصدی که عملی نشده بدهی سنگینی به ملت تحمیل کرده است، 58 هزارمیلیارد تومانی بابت ساخت مسکن مهر، بابت پروژه برق ،گازو آب 31 هزار میلیارد تومان، سه هزار و 260 ورزشگاه را در کشور کلنگ زنی کردند که شش هزار میلیارد تومان خسارت زده،در اصفهان یک ورزشگاه یک هزار و 300 هکتاری را کلنگ زنی کردند که دو برابر ورزشگاه آزادی بوده است.