اعلام مخالفت تهران با دخالت نظامی خارجی در عراق/ تکذیب اعزام نیرو از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم با اعلام مخالفت جمهوری اسلامی ایران با هر گونه دخالت نظامی خارجی در عراق افزود : عراق از ظرفیت و آمادگی های لازم نظامی و توان و انگیزه مردمی در برابر عوامل تروریسم و افراط گرائی برخوردار است .



سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص انتشار گزارش هایی مبنی بر اعزام نیرو از ایران به عراق ضمن رد این گزارشات گفت : هر حرکتی که اوضاع در عراق را پیچیده تر کند به نفع عراق و منطقه نبوده و مردم و دولت عراق از تمامی گروههای سیاسی و طیف های مذهبی و دینی در جبهه ای مشترک به تقابل با عناصر خشونت گرا ، افراطی و تروریستی خواهند پرداخت و ما معتقدیم یقینا حرکت در مسیر تقویت وحدت ملی ، همراهی و انسجام داخلی عراق بحران تروریستی جاری را بطور کامل مهار و توطئه ها را خنثی می کند.