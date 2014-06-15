كتاب" تاريخ قرآن" به زبان آذري در باكو رونمايي مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم ابراهیمی، رایزن فرهنگی جمهوري اسلامي ایران در باکو با پروفسور واصم محمدعلیاف، رئیس دانشکدهي الهیات دانشگاه دولتی باکو و اولین مترجم قرآن کریم به زبان آذری ديدار و گفتوگو كرد.
واصم محمدعلیاف و سيد ابراهيم ابراهيمي در این دیدار بر توسعهي همکاریهای علمي و فرهنگی ايران و آذربايجان مانند برگزاری کنفرانسها و همایشهای مشترک تأکید كردند.
طرفین همچنین برای برگزاری کنفرانس «مبارزه با خشونت و افراطگرايی» در آیندهاي نزدیک که موضوع آن توسط دکتر روحانی، رئيس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد مطرح و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، توافق كردند.
در ادامه اين ديدار، به پیشنهاد ابراهیمی و استقبال محمدعلیاف، تكميل و به روزرساني كتاب آشنايي با مساجد آذربايجان در دستور كار طرفين قرار گرفت.
كتاب آشنایی با 800 مسجد جمهوری آذربایجان، پيش از اين به وسيلهي رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باکو به چاپ رسیده است. در اين ديدار مقرر شد تا اقدامات لازم براي تکمیل و به روز رسانی اين کتاب با معرفی 2 هزار مسجد جمهوری آذربایجان، توسط رایزنی فرهنگی ايران در باکو انجام شود.
در پایان یک جلد کتاب تاریخ قرآن، نوشته مرحوم آیتالله محمدهادی معرفت، به پروفسور واصم محمدعلیاف تقديم شد.
كتاب تاريخ قرآن، به زبان آذري و به تازگي، به صورت مشارکتی، توسط معاونت بینالملل سازمان انتشاراتي سمت و دانشگاه خزر جمهوری آذربایجان و به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باکو ترجمه و چاپ شده است. پيشگفتار اين كتاب به قلم محمدعلياف، مترجم و انديشمند آذربايجاني است.
براساس اعلام اين خبر، رایزنی فرهنگی ایران در باکو از برگزاري مراسم رونمایی ترجمهي آذري کتاب تاريخ قرآن، در آيندهاي نزديك خبر داده است.
"سيد ابراهيم ابراهيمي"، رایزن فرهنگی كشورمان در آذربايجان از رونمايي كتاب" تاريخ قرآن" به زبان آذري در باكو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم ابراهیمی، رایزن فرهنگی جمهوري اسلامي ایران در باکو با پروفسور واصم محمدعلیاف، رئیس دانشکدهي الهیات دانشگاه دولتی باکو و اولین مترجم قرآن کریم به زبان آذری ديدار و گفتوگو كرد.
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