خیران در پیشگیری از بروز حوادث جاده ای اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم شهریاری شنبه شب در جشن "در انتظار مهربانی"، اظهار کرد: خشکسالی و آمار بالای تصادفات جاده‌ای از چالش‌های موجود در خراسان جنوبی است.

وی با بیان اینکه بیشترین کمک‌های بشردوستانه و داوطلبانه در تمامی حوادث و بلایای طبیعی در کشور را خراسان جنوبی دارد، افزود: مردم نوع‌دوست خراسان جنوبی در تمامی بلایای طبیعی داخلی و خارجی مانند زلزله آذربایجان، زهان، قحطی سومالی بیشترین حمایت‌ها را داشته‌اند.

شهریاری خشکسالی 16 ساله استان و آمار بالای تصادفات جاده ای را دو چالش جدی در استان برشمرد و ادامه داد: خشکسالی 16 ساله در این استان به یک بحران جدی خاموش تبدیل شده و مردم استان را رنج می‌دهد که کمک‌های ملی در این زمینه باید دریافت شود.

وی همچنین از بالا بودن آمار تصادفات جاده‌ای اظهار تاسف کرد و گفت: متاسفانه خراسان جنوبی در تلفات جاده‌ای استانی حادثه‌خیز است.

شهریاری بیان کرد: سالانه 20 هزار نفر در کشور در حوادث جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند که بر اساس آمار در هر حادثه جاده‌ای 15 میلیارد تومان بر پیکره نظام وارد می شود.

به گفته وی خیران باید در بخش پیشگیری از بروز حوادث جاده ای اقدام کنند.

شهریاری با بیان اینکه هلال احمر یک مؤسسه امدادی خیریه غیردولتی و حلقه اتصالی میان توان توانمندان و نیاز نیازمندان است، افزود: هلال احمر ایران از لحاظ توانمندی جزو پنج کشور نخست دنیا بوده و این مهم با همکاری همه بخش‌ها میسر شده است.

وی گفت: هلال احمر حلقه اتصالی بین نیازمندان و توانمندان بوده و حفظ کرامت انسانی از اهداف اصلی هلال احمر به شمار می رود.

گفتنی است جشن در انتظار مهربانی با هدف جمع‌آوری کمک‌های خیرخواهانه توانمندان و خیران در مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برگزار شد.