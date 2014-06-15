به گزارش خبرگار مهر، مشهد همه ساله مامن و پذیرای میلیون‌ها زائر از سراسر دنیا است که همه افرادی سالم و توانا نیستند و معماری نامناسب و عدم دسترسی آسان به اماکن و ساختمان ها نه تنها مجاوران که زائران را هم با مشکل مواجه کرده است.

مشکلاتی نظیر عدم رمپ‌های مناسب، عدم نصب آسانسور در اماکن مورد نیاز، موانع فراوان برای عبور از گذرگاه‌ها و خیلی دیگر از مشکلات و در کنار آن بی توجهی مسئولان امر به این قضیه حتی با وجود پیگیری های فراوان، دل معلولان و افراد کم توان جسمی را در این شهر مقدس به درد آورده است.

رئیس انجمن حامیان شهر بدون مانع با بیان اینکه معماری، برای افراد کم توان و معلول در پایتخت معنوی کشور نامناسب است به خبرنگار مهر می‌گوید: بررسی های فراوانی به عمل آمده که طی آن مشخص شده بیش از 90 درصد مساجد و حسینیه‌های موجود در شهر مشهد برای دسترسی و حضور افراد کم توان و معلول مناسب نیست.

میر سجاد موسوی تاکید می‌کند: متاسفانه این اماکن مذهبی نه تنها برای معلولان بلکه برای سالمندان خانم‌های باردار و افراد فربه نیز قابلیت دسترسی راحت ندارند.

موسوی وجود پله‌های متعدد در ورودی ساختمان‌ها را از موانع اصلی دسترسی افراد کم توان می‌داند و ابراز می‌کند: عدم وجود سرویس‌های بهداشتی معلولان، فقدان آسانسور و تعبیه وضوخانه ها در طبقات زیرین از جمله مهم ترین مشکلات این اماکن بوده که باعث می‌شود افراد مذکور نتوانند برای انجام فرایض دینی در مساجد حضور یابند.

مساجد غیرقابل دسترس برای افراد کم توان

وی با اشاره به بررسی‌های به عمل آمده تاکید می‌کند: حتی مساجدی که در سطح شهر مشهد به عنوان مساجد تراز اسلامی برگزیده شده اند نیز دارای نواقص و موانعی هستند که به منظور دسترسی جامعه هدف، نیاز به مناسب سازی لازم دارند.

رئیس انجمن حامیان شهر بدون مانع ابراز می کند: این در حالیست که شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور و دومین کلانشهر ایران، سالیانه میلیون ها زائر و گردشگر داخلی و خارجی را پذیرا است.

موسوی می افزاید: همه این گردشگران و زائران افراد سالم و توانمند نیستند بلکه کودکان، سالمندان بیماران و خانم های باردار هم به مشهد مسافرت می کنند.

وی به حضور افراد کم توان همراه دیگر مسافران در مشهد اشاره کرده و می گوید: ضرورت دارد که مساجد و حسینیه ها و همه اماکن مذهبی برای دسترسی همگان مناسب سازی شوند.

موسوی عنوان می‌کند: علی رغم تاکیدات فراوان و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های مناسب سازی توسط دستگاه های نظارتی از جمله معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی به مسئولان مربوطه،دیده می شود که در مساجد تازه تاسیس ضوابط مناسب سازی رعایت نمی شوند.

موسوی رعایت ضوابط مناسب سازی را باعث جلوگیری از هدر رفت هزینه‌ها دانسته و می‌‌افزاید: رعایت این مقررات در مراحل ابتدایی تولید پروژها و نظارت صحیح در اجرای آنها از اتلاف وقت و هزینه های اضافی بعد از ساخت درآینده جلوگیری می کند.

درددل معلولان و بی توجهی مسئولان

وی با بیان اینکه عدم مناسب‌سازی و رعایت اصول در ساختمان سازی برای معلولان مشکلات زیادی ایجاد کرده است می گوید: بی توجهی مسئولان هم به این قضیه دل معلولان را به درد آورده است.

رئیس انجمن حامیان شهر بدون مانع در ادامه ابراز می کند: مساجد در دین ما نه تنها مکانی برای عبادت و انجام فرایض دینی است بلکه محلی برای پرداختن به امور فرهنگی و سیاسی و فعالیت های اجتماعی نیز هستند.

موسوی با بیان اینکه سالمندان درصد بالایی از مراجعان به مساجد را تشکیل می‌دهند، می‌افزاید: سالمندان به اندازه افراد جوان دارای توانایی جسمی برای حضور در این مکان مذهبی با وجود موانع مطرح شده نیستند و تسهیل دسترسی برای آنها حائز اهمیت است.

مشهد با الگوی معماری اسلامی فاصله دارد

حمید حسینی کارشناس شهرسازی هم در این زمینه به خبرنگار مهر می‌گوید: معماری و شهرسازی در مشهد با الگوی معماری اسلامی فاصله زیادی دارد.

حسینی عنوان می‌کند: ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی شهری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی‌ھﺎ و اﻟﮕﻮھﺎی رﻓﺘﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن طﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان در ﮐﺎﻟﺒﺪ شهر مشهدابراز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ، اﺟﺎزه ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ و بهره ﻣﻨﺪی از ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﻤﯽ دھﺪ و آزادی ﺣﺮﮐﺖ آنها در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ: وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ و ﯾﺎ ﺟﻮی در انتهای ﮔﺬرھﺎی ھﻢ ﺳﻄﺢ، وﺟﻮد ﺗﯿﺮ ھﺎی ﻋﻤﻮدی و ﻧﺮده و ﭘﺎرک‌ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺒﻮری ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی ﺳﻄﺢ شهر اﺳﺖ.

ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺑﺮاز ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ: ﺟﺪول، راﻣﭗ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐ دار ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﻔﺴﺎزی ھﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎن‌ھﺎی ﺷﮫﺮﻣﻌﻠﻮﻻن ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس شهرﺳﺎزی اﺑﺮاز ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ: ﻋﺪم وﺟﻮد راﻣﭗ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ورودی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ھﺎی اداری و مذهبی از ﺟﻤﻠﻪ در ورودی اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻧﮏ‌ھﺎ و مساجد در مشهد ﻣﻌﻠﻮﻻن را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از این اماکن دچار مشکل کرده است.

وی با بیان اینکه معماری و شهرسازی اسلامی چیزی جز انعکاس کالبدی اندیشه قدسی و اسلامی نیست تصریح می کند: انتخاب مشهد به عنوان پایلوت اجرای معماری و شهرسازی اسلامی در کشور ضرورت و اهمیت مناسب سازی مساجد و اماکن مقدس برای معلولان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

-------------------------

گزارش: ملیحه زرین‌‌پور