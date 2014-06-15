10 هزار صنعتگر صنایع دستی در خراسان جنوبی فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی شنبه شب در مراسم تجلیل از پیشکسوتان صنایع دستی خراسان جنوبی با بیان اینکه 31 شرکت تعاونی، موسسه تولیدی و آموزش صنایع دستی در استان فعال است، اظهار کرد: بیش از هفت هزار نفر در واحدهای کارگاهی و خانگی روستایی و عشایری استان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه سه هزار نفر در واحدهای کارگاهی و خانگی شهری به تولید صنایع دستی مشغولند، افزود: از این تعداد سه هزار و 300 نفر درقالب مجوزهای سه گانه کارت صنعتگری، اعلامیه تاسیس و پروانه تولید شناسایی شده و تحت پوشش قرار گرفته اند.

رمضانی ادامه داد: بیشتر کارگاه های آهنگری در شهرستان سرایان دایر است و این شهرستان از معدود مناطقی است که هنوز اصالت بومی خود را در تولید انواع صنایع دستی حفظ کرده است.

وی بیان کرد: همچنان تعدادی از مشاغل قدیمی توسط استادکاران پیشکسوت به حیات خود در این منطقه ادامه می دهد.

رمضانی میراث فرهنگی را میراث گرانبهای هر منطقه دانست و یادآور شد: هنرمندان صنایع دستی کسانی هستند که بدون هیچ گونه چشم داشت و ابلاغ ماموریتی میراث سرزمین خود را حفظ و به نسل های بعدی منتقل می کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی قدیمی ترین صنعت دستی استان را نساجی دانست و یادآور شد: این صنعت به ویژه در رشته حوله بافی در کلیه شهرستان ها استان معمول و مرسوم است.

رمضانی ادامه داد: در چند سال اخیر از رونق سابق این صنعت کاسته شده، اما همچنان بیشترین فعالان صنایع دستی استان بیشترین حجم تولید که بیش از 120 هزار مترمربع است را به خود اختصاص داده اند.

90 درصد فعالان عرصه صنایع دستی استان را بانوان تشکیل می دهند

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 90 درصد فعالان عرصه صنایع دستی استان را بانوان هنرمند تشکیل می دهند، اظهار کرد: این آمار با توجه به علاقمندی بیشتر بانوان به این گونه فعالیت‌ها طبیعی است.

رمضانی افزود: صنایع دستی هم فرهنگ می آفریند و هم اقتصاد جامعه را زنده و پویا می کند و با احیای این صنعت عظیم فرهنگ استان فراموش نخواهد شد.

وی شرکت تعاونی تولید بانوان جاجیم بافت هزار گل قهستان واقع در روستای روم شهرستان قاین را به عنوان شرکت تعاونی برتر استانی دانست و افزود: محصولات جاجیم این شرکت دارای گواهینامه 9001 است.

رمضانی ادامه داد: اهالی روستای روم شهرستان قاین برای احیای شغل آبا و اجدادی، حفظ اصالت بومی و جلوگیری از مهاجرت جوانان روستا به شهر اقدام به تاسیس شرکت تعاونی کرده اند.

وی برک پارچه ای ارزشمند بافته شده از کر بز و شتر را یکی از مهمترین صنایع دستی بومی خراسان جنوبی دانست و اظهار کرد: برک بافی از گذشته های دور در استان خراسان جنوبی از رواج نسبتا خوبی برخودار بوده است ولی متاسفانه با توجه به سختی فرایند آماده سازی الیافت برای بافت و گرانی در حال حاضر در حال فراموشی است.

رمضانی با بیان اینکه احیای این رشته در دستور کار معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان قرار دارد، گفت: شهرستان سربیشه و بشرویه جزو مهمترین مراکز تولید برک در گذشته بوده اند.

وی یادآورد شد: بررسی فعالیت های رایج بین مردم بشرویه نیز گواهی بر اشتغال اجداد آنها به برک بافی است.