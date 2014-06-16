سیل هیچگاه دَر نمی زند/ مدیریت ناموفق سیلاب در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، 10 روزی از وقوع سیل ویرانگر شرق مازندران می گذرد و سیل زدگان همچنان چشم انتظار سیاستهای دولت تدبیر و امید باقی مانده اند و خواستار توجه اساسی برای رفع مشکلات و پیشگیری از ووقوع سیلی دیگر هستند.

كوه خيل فراش محله بهشهر که در دو سال اخیر براساس نظر مردم و كارشناسان با دست درازي و ورود برخي از غارتگران در جنگل، دو بار طعمه سيل شده است كه علي رغم تلاش هاي مختلف مسئولان متاسفانه برخي از وعده هاي آنان در اين محله عملي نشده و نارضايتي مردم را افزايش داده است.



در بازدید از مناطق سیل زده، جمعی از سیلزدگان کوه خیل، فراش محله، مرمت که تاکون بارها از حادثه سیل آسیب دیده اند در گفتگو با خبرنگار مهر، عمده مشكلات را ناشي از بي نظارتي منابع طبيعي در بالادست و برداشت جنگل و عمل نكردن مسئولين به تعهدات شان در دو سيل اخيرعنوان كردند.



رضا جعفري در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه فراش محله جزئي از شهر بهشهر است اما در حد يك روستا هم به آن توجه نشده است خاطر نشان كردند: متاسفانه علاوه بر كاهلي مسئولان از طرف برخي رسانه ها نيز مورد بي مهري قرار گرفته ايم و اين منطقه را بعنوان روستا معرفي كرده اند كه جاي تاسف دارد.



وي گفت: متاسفانه برخي رسانه ها همچون مسئولان خاموش مانده اند و تنها از فقر و نداري و بلاتكليفي مردم عكس مي گيرند كه اين جوابگوي نيازهاي ما نيست بلكه بايد مشكلات اين مردم گزارش شود و ما از رسانه ها انتظار داريم بدون جهت گيري واقعيت ها را بيان كنند.



زينب قلي پور از ديگر اهالي فراش محله بهشهر گفت: متاسفانه مسئولين تنها با حضور در مناطق سيل زده و لشگر كشي شلوغ مي كنند و كاري براي ما انجام نداده اند، اكثر مردم كوه خيل بدبخت هستند اما به ما ياد دادند كه حلال بخوريم و زندگي كنيم.



وي افزود: در اين سيل منابع طبيعي مقصر اصلي است و در كناراين مقصران ما خانواده ها هم مقصر هستيم چرا كه به فرزندان خود در اين رابطه اطلاع رساني نكرديم و برخي از مسائل را ناديده گرفتيم و اكنون همه ما در اين رابطه مسئوليم تا با همكاري همه جانبه در رفع مشكلات گام برداريم.

غارتگران دست از جنگل برنداشته اند

قلي پور با بيان اينكه از سيل گذشته تا كنون علي رغم اينكه رودخانه را صاف كردند يادآور شد: متاسفانه ساخت و ساز مناسبي انجام نشد و كارهاي اساسي و زيربنايي براي رفع مشكل سيل انجام نگرفته است و رها شده است.



وي گفت: متاسفانه جنگل هاي ما بواسطه برداشت بي رويه از جنگل خالي شده است و غارتگران جنگل به دليل عدم نظارت مسئولين دست از برداشت جنگل برنداشته اند و اينچنين است كه بايد درخت بلوط در بالا دست قطع شود و دختر 12 ساله در سيل دو سال گذشته بميرد و مقصر مشخص نباشد.



وي افزود: متاسفانه آبشارسنگ نو با جاذبه هاي گردشگري فراوان در فراش محله بهشهر و در چند كيلومتري مركز شهر واقع شده است اما بسياري از مردم و گردشگران آن را نمي شناسند در حاليكه رودخانه هاي سرخو و خربزه چشمه بهشهر را همه مي شناسند چرا كه اين چشمه ها به دليل دارا بودن مسئولان بالادست در آن منطقه خوب شناسانده شده اند و ما مظلوم واقع شده ايم.



قلي پور ادامه داد: از سيل دو سال گذشته تاكنون مهمترين اقدام مسئولين براي كوه خيل تنها قرار دادن دو سطل زباله و ريختن يك آسفالت نازك بوده و متاسفانه كاري انجام نشد در حالي كه بسياري از مناطق ديگر مازندران كه دچار سيل كمتري از ما شده بودند به منافع رسيدند؛ چرا بايد بودجه هاي ما انسانهاي ضعيف به جاهاي ديگر ابلاغ شود و ما ديده نشويم.



وي گفت: متاسفانه قولهاي فراواني در طول دو سال گذشته از سيل گذشته تا كنون عملي نشد و مردم از وعده هاي توخالي مسئولين و تفاوت قائل شدن و ديده نشدن خسته شده اند.



فراش محله از بی توجهی رنج می برد

اين بانوي فراش محله بهشهر با بيان اينكه فراش محله علاوه بر وقوع سيل از بي توجهي مردم رنج مي برد گفت: چرا آبشار سنگ نو با جاذبه هاي گردشگري فراوان براي گردشگران مشخص نباشد و براي جوانان سرمايه گذاري و اشتغال ايجاد نشود.

زهرا سعدي از ديگر شهروندان بهشهري خسارت ديده در اين سيل بيان داشت: در سيل گذشته ميلياردها تومان بودجه اختصاص داده شد اما عملي نشد و تنها در بالادست كارهايي انجام شد و در مناطق پايين دست تنها عمق رودخانه را سنگ چيني كردند و كار زير بنايي نكردند.



وي گفت: كمك بلاعوض آنان در طول سيل گذشته تنها 500 هزارتومان كمك بلاعوض و وام 3 تا 5 ميليون تومان بود كه بايد با شرايط سخت وام مي گرفتيم و بازپرداخت نيز با مشكل روبرو بوديم و اكنون نيز بايد روال گذشته تكرار شود.



بانوي فرهنگي بهشهري نز در اين رابطه گفت: متاسفانه در دو سال گذشته خسارتهاي فراواني ديده ايم و ديگر خسته شده ايم، در طول اين مدت خسارت هاي فراوان به مردم وارد شد و مسئولين تنها كاري كه براي ما انجام دادند فقط وام دادند در حاليكه وقتي از نظر مالي ضعيف هستيم و بنيه اقتصادي مناسبي نداريم چگونه بايد وام را بازپرداخت كنيم.



وي افزود: ديگر نياز به وام نداريم و از پرداخت اقساط وام و بروز سيل دوباره خسته شديم؛ مسئولين كار اصولي، اساسي و زير ساختي انجام دهند تا از اين فاجعه رهايي پيدا كنيم.



اين بانوي بهشهري ادامه داد: متاسفانه واگذاري برخي از اراضي جنگلي به سودجويان به اسم اشتغال زايي موجب شده كه سود و منفعت آن تنها به جيب دلالان رفته و با تصرف اراضي نه تنها سودي عايد منطقه و استان و كشور نشود بلكه خسارت و زيان هاي بي شماري را شامل شود كه بروز سيل در اين منطقه يكي از دلايل مهم اين بي مديريتي در جنگل است.



وي اضافه كرد:‌مسئولين زحمت كشيدند اما كارهاي زير بنايي درست انجام نشد و آسفالتي كه بعد از سيل گذشته براي اين محله ريخته شده بود از جنس نامرغوب بوده و زود كنده شده است.



اسدي بيان داشت: در سيل دو سال گذشته سه نفر جان سپردند تا مسير كمي درست شد و اين حق مردم از زندگي در اين محله و بعنوان يك شهروند نيست.



دسترنجان کشاورزی طعمه سیل شد

توكز فغاني يكي از آسيب ديدگان سيل فراش محله بهشهر نيز در اين رابطه گفت: 5 دختر دارم كه 4 دخترم مهندس است و من كشاورز هستم و تمام دسترنج يك ساله ام طعمه سيل شد.

وي با بيان اينكه خود و همسرش از شاليكارن هستند خاطر نشان كرد: ما شاليكاريم و در سيل امسال 500 كيلو گرم برنج و در دو سال گذشته 44 گوني شالي و 250 كيلوگرم برنج طعمه سيل شد كه انتظار داريم مسئولين رسيدگي كنند تا بيش از اين بدبخت نشويم.



يكي ديگر از شهروندان سيل زده بهشهري اظهار داشت: متاسفانه لايروبي انهار و رودخانه ها انجام نشد و خيابانها نيز از روكش مناسب آسفالت برخوردار نيست كه متاسفانه بعد از سيل دو سال گذشته تاكنون لايروبي انجام نشد و فاضلابها نيز در سطح خيابان رها شده است و مسئولين فقط در مدت كوتاهي به داد ما رسيدند و بعد از سيل دو سال گذشته و پرداخت 500 هزارتومان بلاعوض ما را رها كردند و دوباره در اين سيل به اين منطقه آمدند.

فرماندار ساری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وقوع سیل موجب آبگرفتگی 15 واحد مسکونی در این روستا شده است، گفت: دلیل برگشت آب در منطقه موجب وقوع سیل و خسارات می شود.

جواد واحدی با اشاره به اینکه بیشترین خسارت بر باغات، اراضی کشاورزی و واحدهای مسکونی وارد شده است، اذعان داشت: حجم سیل زیر ساخت ها، آسفالت و 20 تا 60 درصد واحدهای مسکونی را تخریب کرد.

وی علت اصلی وقوع سیل و خسارات را بالا بودن حجم باران و سخت بودن کنترل آن عنوان کرد و افزود: این عوامل موجب ورود آب به جنگل ها و روستاها شده و با بسته بودن پل ها وارد منازل مسکونی می شود.

واحدی خاطرنشان کرد: آبخیزداری و هدایت آبهای سطحی باید دردستور کار قرار گیرد و استاندار دستور مطالعات آنرا داده است.

معاون عمراني استاندار مازندران نيز با اشاره به ساخت پل و ديواره سازي ها در محله كوه خيل فراش محله بهشهر افزود: پل وسيع و بزرگي ساخته شد كه بايد در امتداد رودخانه ادامه يابد به آخر برسد از تاريخ 22/7/91 مسير براي تعريض و ساخت و ساز و ديواره سازي ها مشخص و پل سازي انجام شد و منازل سه نفري كه در سيل دو سال گذشته به رحمت خدا رفتند مسير خريداري شد و با تملك برخي از منازل سعي داريم تا از بروز حادثه بعدي و خسارت جاني جلوگيري شود.



علي نبيان گفت: ايجاد سد سرشاخه گير در بالادست رودخانه برزو از مسائل مهم و اساسي است كه بايد زده شود و مسير بايد باز شود كه در اين رابطه بخشي از تملك اراضي گرفته و هم اكنون 50 واحد مسكوني در مسير قرار دارد كه 7 واحد مسكوني در دستور كار تملك قرار دارد.