برگزاری همایش بزرگ سه دهه مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش بزرگ در7 محور؛ نقش عزم ملی در نهادینه کردن مدیریت جهادی،- توسعه و رشد تولید و فناوری در سایه مدیریت جهادی با تکیه بر توانمندیهای داخل کشور، مدیریت جهادی، لازم و ملزوم اقتصاد مقاومتی، شاخصه ها، ابعاد و مولفه های اساسی مدیریت جهادی به عنوان یک سبک درموقعیت حساس کنونی، ویژگی ها، اقتدار ملی در سایه مدیریت جهادی، مباني و رويكردها و رهيافت های سه دهه مکتب مدیریت جهادی؛ برگزار می شود.

این همایش در راستاي تبيين ابعاد نامگذاري مدبرانه رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۹۳ با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي به عنوان نقشه راه سال جاری، روز دهم تیرماه، همزمان با روز صنعت و معدن، درمرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما و با محوریت سازمان بسیج مهندسین سپاه محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، سازمان اقتصادی کوثر، بنیاد مستضعفان، وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای بخش دولتی و خصوصی کشورمان برگزار خواهد شد.



در این مراسم، پروژه ها، طرح ها و همچین مدیران جهادی سه دهه تلاش اقتصادی و برخی از موفق ترین فعالان عرصه مدیریت جهادی اقتصاد کشور معرفی می شوند و هیات علمی این همایش، از بیش از سی استاد از اساتید چهارده دانشگاه و مرکز علمی کشورمان تشکیل شده است.



پانل علمی،تخصصی این همایش با عنوان بزرگراه تهران شمال، گذشته، حال و آینده، با حضور مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور وپیمانکاران دست اندرکار و صاحب نظران علمی در این همایش برگزار می شود.



شناخت و برنامه ریزی مدیریت جهادی مبتنی بر برنامه های تکلیف باور و تکلیف محور، تاکید برضرورت الگو سازی مدیران جهادی شاخص کشور برای نسل چهارم انقلاب، معرفی الگوهای ملی مدیریت جهادی در بستر سی سال انقلاب اسلامی(از دفاع مقدس تا کنون)،تاکید بر قانون پذیری، برنامه محوری، تخصص مداری. دانش بنیانی و اخلاق مداری در مدیریت جهادی،- بررسی روشهای افزایش مشارکت مردم از طریق خود باوری و پویایی در مدیریت جهادی،یادآوری ضرورت توجه به مولفه های مشارکت پذیری و اخلاقمداری در مدیریت جهادی، یادآوری ضرورت رویکرد دانش محور و توجه به دانایی محوری و جایگاه پژوهش به عنوان نیاز اساسی تبلور مدیریت جهادی، ارائه راهکارهای ملموس و انجام پذیردر توسعه کمی و کیفی مدیریت جهادی،تاکید برشناسایی نیازهای ضروری و اساسی مردم در حوزه اقتصاد با پرهیز از هرگونه شعار زدگی و اتخاذ تصمیمات شتابزده،تاکید برایجاد فضای کامل امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران در اقتصاد داخلی،تاکید بر ضرورت شناسایی صحیح ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود،مهمترین اهداف برگزاری همایش بزرگ سه دهه مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد کشور است.

مشخصات اجرای این رویداد ملی در در دسترس است و علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از این همایش به تارنمای www.jahaadi.com مراجعه و یا با شماره تلفن های3-88677951 دبیرخانه اجرائی همایش، تمایس بگیرند.