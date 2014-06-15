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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۱۳

رکابزنان پتروشیمی و شهرداری تبریز در تور بیست و نهم مشخص شدند

رکابزنان پتروشیمی و شهرداری تبریز در تور بیست و نهم مشخص شدند

تبریز – خبرگزاری مهر: اسامی رکابزنان تیم های پتروشیمی تبریز و شهرداری تبریز جهت حضور در بیست و نهمین دوره تور بین المللی نیمه حرفه ای دوچرخه سواری ایران – آذربایجان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام ستاد اجرایی قادر میزبانی ، میر صمد پورسیدی ، امیر کلاهدوز ، مهدی سهرابی ، وحید غفاری ، حمید شیری ، بهنام خلیلی خسروشاهی ، علیرضا حقی ، بهنام ملکی به مربیگری احد کاظمی برای دفاع از عنوان قهرمانی در 8 دوره گذشته پای به این رقابت ها گذاشته اند.

شهرداری دیگر تیم تبریزی که اولین حضور خود در تور دوچرخه سواری ایران - آذربایجان را تجربه خواهد کرد، با ترکیب حسین علیزاده ، علیرضا عسگر زاده ، حسین جهانبانیان ، سعید صفر زاده ، خلیل خورشیدی ، حامد پاسبان ، بهنام آرین ، پرویز مردانی ، محمد رضا ایمانی ، حمید پورهاشمی به مربیگری خلیل میان بازور در تور شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 2311652

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