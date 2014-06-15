منطقه آزاد اروند در ایجاد زیرساختهای عمرانی و عامل المنفعه مشارکت کند

حمید حنظل عیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پروژه ها و زیرساخت های عمرانی و به طور عمده عامل المنفعه به عنوان کارهایی نام برد که همراهی و مشارکت منطقه آزاد اروند در این خصوص می تواند موثر باشد و این مشارکت باعث زیبا سازی شهر، افزایش نشاط اجتماعی، بالا بردن ضریب مشارکت شهروندان در همراهی با برنامه ها و سیاست های منطقه و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های سرمایه گذاری می شود.



وی افزود: به طور قطع وجود منطقه آزاد اروند فرصتی است که می تواند تحول خوبی در رشد و توسعه محیط کسب و کار و تجارت در استان، منطقه و حتی کشور ایجاد کند که برآیند آن افزایش رفاه و آسایش برای ساکنان منطقه در اولویت نخست و به دنبال آن برای سایر مناطق خواهد بود.



رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر آبادان از ایجاد بستر مناسب و فراهم کردن شرایط لازم برای جلب و جذب سرمایه گذاران واقعی در منطقه به عنوان مهمترین الزامات دسترسی به چنین جایگاهی نام برد و اظهار کرد: برای تبدیل شدن این منطقه به محیط بین المللی کسب و کار باید فکرها و برنامه را از یک محله، شهر، منطقه به فراتر از مرزها توسعه داد.



عیدانی با بیان اینکه با تفکر محلی نمی توان کار بین المللی کرد، یادآور شد: خواست ما از منطقه آزاد اروند تلاش برای ایجاد اجماع و همگرایی و به عبارتی عزمی بومی برای ایجاد و حرکت به سمت و سوی تفکر و پذیرش ورود به محیط کسب و کار بین المللی است.



وی ادامه داد: برای دسترسی به این مهم باید شهروندان ما وجود منطقه آزاد را در کنار خود حس کنند تا با اهداف آن‌ همراه شوند.



رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر آبادان با اشاره به شکل گیری توافقات خوبی در آخرین مذاکره با مدیران سازمان منطقه آزاد اروند گفت: سازمان منطقه آزاد اروند در تعامل با نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر به عنوان یک پارلمان محلی قانون گذار و آشنا با محیط شهری بر حسب نیاز و اولویت های عمران شهری و بر اساس کارهای مطالعاتی دستگاهای اجرایی به خصوص شهرداری نسبت به تعیین و معرفی برخی پروژه های اولویت دار عمرانی به عنوان مصوبه شورای شهر و ابلاغ آن به متولیان فعالیت های عمرانی در منطقه آزاد همکاری می کند.



عیدانی ابراز امیدواری کرد تا هر چه سریعتر مشارکت عملی منطقه آزاد اروند در عمران و آبادانی شهر کلید بخورد.



وی افزود: پروژه های معرفی شده از طریق سازمان منطقه آزاد اروند تامین اعتبار و توسط شهرداری اجرایی می شود ضمن آنکه نظارت توام شورای شهر به عنوان وظیفه ذاتی و سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان ناظر عالی بر حسن اجرای این پروژه ها متناسب با شاخص ها و معیارهای تعریف شده از سوی این سازمان انجام می شود.



رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر آبادان انجام زیرسازی و روکش آسفالت معابر سطح شهر، تکمیل جاده ساحلی بهمنشیر، احدات پارک های محله ای و منطقه ای، تکمیل شبکه آب خام فضای سبز، بهسازی بازارهای محله ای، مبلمان شهری، بهسازی ورودی شهر، احداث سرویس های بهداشتی در مناطق مختلف و خرید ماشین آلات خدماتی و نظافت شهری به عنوان برخی از کارهای اولویت دار تعیین شده نام برد.



عیدانی اظهار کرد: انتظار می رود تا سازمان منطقه آزاد اروند با تسریع در تامین اعتبار و ابلاغ آن به شهرداری به طور عملی نعمت منطقه آزاد را بر سر سفرهای مردم آبادان بیاورد و مردم بتوانند آن را احساس کنند.