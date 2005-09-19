به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" ،‌ آكادمي فيلم اروپا هر سال حدود چهل فيلم را در فهرست اوليه خود جاي مي‌دهد كه اين تعداد سال گذشته به 42 فيلم و امسال به رقم بي سابقه 46 فيلم رسيد. از جمله مهم ترين فيلم هايي كه در اين فهرست به چشم مي خورند مي‌توان به آثاري چون "كودك" برادران داردن،‌ "مندرلي" لارس فن ترير، "ضرباني كه قلب من از دست داد" ژاك اوديار،‌ "آسايشگاه" ديويد مكنزي، "روزها و ساعت‌ها" پير زاليكا، "نيا در بزن" ‌ويم وندرس،‌ "هتل رواندا" تري جرج،‌ "عروس سوري" اران ريكليس و "نامزدي بسيار طولاني" ژان پير ژونه اشاره كرد.



امسال براي نخستين بار تقريباً نيمي از فيلم‌ها با رأي مستقيم اعضاي آكادمي در بيست كشور اروپايي انتخاب شدند. به طوري كه هر كدام از اعضا مي‌توانستند تنها به فيلمي رأي بدهند كه از ژوييه 2004 تا مي 2005 در اين كشورها روي پرده رفته‌اند. به اين ترتيب، هر فيلمي كه بيشترين رأي را در هر كشور آورده به صورت مستقيم وارد فهرست شده است. بقيه نامزدها هم با رأي كميته‌اي متشكل از هيأت مديره آكادمي فيلم اروپا و ساير كارشناسان از ميان 250 فيلم پيشنهادي انستيتوها و‌ جشنواره‌هاي سينمايي و تهيه‌كنندگان و اعضاي آكادمي انتخاب شدند.



نسخه هاي دي وي دي و ويدئويي 46 فيلم منتخب به تدريج در اختيار 1600 عضو آكادمي فيلم اروپا قرار مي‌گيرد و آنها با ارسال آراي خود از طريق پست نامزدهاي نهايي را انتخاب مي‌كنند. فهرست نامزدها هم روز ششم نوامبر (15 آبان) همزمان با جشنواره فيلم سويل و اسامي برندگان روز سوم دسامبر (12 آذر) در مراسم جشني در برلين اعلام مي‌شود. آكادمي فيلم اروپا هر سال علاوه بر انتخاب بهترين فيلم اروپايي، در تمامي رشته‌هاي سينمايي هم برترين‌ها را از ميان بازيگران و عوامل موجود در فهرست فيلم‌هاي اوليه انتخاب مي‌كند.



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