تفاهم نامه آموزش و پرورش با اداره كل ارشاد براي تخفيف كلاس هاي اوقات فراغت دانش آموزان

رضا عباديان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار كرد: به منظور پر كردن اوقات فراغت فرهنگيان و دانش آموزان خوزستانی طي تفاهم نامه اي ميان اداره كل آموزش و پرورش استان و اداره كل ارشاد اسلامي خوزستان مقرر شد كه كليه آموزشگاه هاي داراي مجوز از ارشاد استان از قبيل انجمن هاي موسيقي، نمايشي، هنرهاي تجسمي و ساير رشته ها به دانش آموزان و فرهنگيان تخفيف بدهند.



وي افزود: هر كدام از فرهنگيان و دانش آموزان سراسر استان مي توانند با ارائه معرفي نامه از ادارات آموزش و پرورش منطقه خود به اين آموزشگاه ها با تخفيف 30 درصدي نسبت به ثبت نام در كلاس مورد علاقه خود اقدام كنند.



معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورش خوزستان تصريح كرد: آموزش و پرورش خود كانون هاي فرهنگي و هنري براي برگزاري كلاس هاي اوقات فراغت دارد اما به دليل محدود بودن اين كانون ها و همچنين به دليل اينكه براي مربيان هنر و آموزشگاه هاي داراي مجوز از ارشاد اشتغال زايي شود و براي دانش آموزان اوقات فراغت مناسب را مهيا كنيم اين تفاهم نامه را منعقد كرديم.



به گزارش خبرنگار مهر، اين تفاهم نامه به صورت آزمايشي اجرا می شود و در سال هاي بعدي طرح به صورت كامل تري براي ارائه خدمات به فرهنگيان و دانش آموزان به اجرا در می آید.