به گزارش خبرگزاري مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 12 تیرماه ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است:

50 کیلوگرم: رضا خدری (تهران) محمد سلطانی منفرد (خوزستان) هادی تختایی (خوزستان) سینا شیرازی (اصفهان)

55 کیلوگرم: بهروز ملکی (خوزستان) نبی اله کریمی (مازندران) میلاد تیموری (فارس) امین روزی قادی (خوزستان)

60 کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران) مهدی داداشی (گیلان) محمد مراد الیاسی (خوزستان) پیام رحیمی (کردستان)

66 کیلوگرم: رامین طاهری (خوزستان) پژمان پشتام (تهران) سامان نجم سهیلی (لرستان) حسین خواجه وندی (مازندران) یوسف حاج ابراهیم (خوزستان)

74 کیلوگرم: پیام بویری (خوزستان) سجاد فرج پور (مازندران) فرشاد بلفکه (خوزستان) مهدی فلاح (تهران)

84 کیلوگرم: علی شریفی (خوزستان) ادریس ابراهیمی (کردستان) ابوالفضل فلاح دوست (تهران)

96 کیلوگرم: محمد ابراهیمی (کردستان) امیرحسین خان پور (مازندران)

120 کیلوگرم: بابک رزمپوش (مازندران) آرمان نظری (لرستان) آرش عرب (گلستان) ایمان فاریابی (کرمان)

سرمربی: عبدالله چمن گلی (کردستان)

مربیان: حسن حسین‌زاده (مازندران) حمید باوفا (خراسان رضوی) مجید رمضانی (مازندران) بابک کریم زاده (خوزستان) ماشاء اله عرب (تهران) محمد محبی (گیلان) استان‌های لرستان و کردستان بایستی یک نفر مربی معرفی و اعزام كنند.

سرپرست: مهدی شربیانی (تهران)

رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان روزهای 15 تا 19 مردادماه در کشور کرواسی برگزار می‌شود.