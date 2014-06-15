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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۳۹

در خانه کشتی شماره دو؛

اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان برگزار می‌شود

اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان برگزار می‌شود

مرحله جدید اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران برای شرکت در رقابتهای جهانی از روز 28 خردادماه در خانه کشتی شماره دو تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 12 تیرماه ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است:

50 کیلوگرم: رضا خدری (تهران) محمد سلطانی منفرد (خوزستان) هادی تختایی (خوزستان) سینا شیرازی (اصفهان)
55 کیلوگرم: بهروز ملکی (خوزستان) نبی اله کریمی (مازندران) میلاد تیموری (فارس) امین روزی قادی (خوزستان)
60 کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران) مهدی داداشی (گیلان) محمد مراد الیاسی (خوزستان) پیام رحیمی (کردستان)
66 کیلوگرم: رامین طاهری (خوزستان) پژمان پشتام (تهران) سامان نجم سهیلی (لرستان) حسین خواجه وندی (مازندران) یوسف حاج ابراهیم (خوزستان)
74 کیلوگرم: پیام بویری (خوزستان) سجاد فرج پور (مازندران) فرشاد بلفکه (خوزستان) مهدی فلاح (تهران)
84 کیلوگرم: علی شریفی (خوزستان) ادریس ابراهیمی (کردستان) ابوالفضل فلاح دوست (تهران)
96 کیلوگرم: محمد ابراهیمی (کردستان) امیرحسین خان پور (مازندران)
120 کیلوگرم: بابک رزمپوش (مازندران) آرمان نظری (لرستان) آرش عرب (گلستان) ایمان فاریابی (کرمان)

سرمربی: عبدالله چمن گلی (کردستان)
مربیان: حسن حسین‌زاده (مازندران) حمید باوفا (خراسان رضوی) مجید رمضانی (مازندران) بابک کریم زاده (خوزستان) ماشاء اله عرب (تهران) محمد محبی (گیلان) استان‌های لرستان و کردستان بایستی یک نفر مربی معرفی و اعزام كنند.
سرپرست: مهدی شربیانی (تهران)

رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان روزهای 15 تا 19 مردادماه در کشور کرواسی برگزار می‌شود.

کد مطلب 2311700

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