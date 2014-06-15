به گزارش خبرگزاري مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 12 تیرماه ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است:
50 کیلوگرم: رضا خدری (تهران) محمد سلطانی منفرد (خوزستان) هادی تختایی (خوزستان) سینا شیرازی (اصفهان)
55 کیلوگرم: بهروز ملکی (خوزستان) نبی اله کریمی (مازندران) میلاد تیموری (فارس) امین روزی قادی (خوزستان)
60 کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران) مهدی داداشی (گیلان) محمد مراد الیاسی (خوزستان) پیام رحیمی (کردستان)
66 کیلوگرم: رامین طاهری (خوزستان) پژمان پشتام (تهران) سامان نجم سهیلی (لرستان) حسین خواجه وندی (مازندران) یوسف حاج ابراهیم (خوزستان)
74 کیلوگرم: پیام بویری (خوزستان) سجاد فرج پور (مازندران) فرشاد بلفکه (خوزستان) مهدی فلاح (تهران)
84 کیلوگرم: علی شریفی (خوزستان) ادریس ابراهیمی (کردستان) ابوالفضل فلاح دوست (تهران)
96 کیلوگرم: محمد ابراهیمی (کردستان) امیرحسین خان پور (مازندران)
120 کیلوگرم: بابک رزمپوش (مازندران) آرمان نظری (لرستان) آرش عرب (گلستان) ایمان فاریابی (کرمان)
سرمربی: عبدالله چمن گلی (کردستان)
مربیان: حسن حسینزاده (مازندران) حمید باوفا (خراسان رضوی) مجید رمضانی (مازندران) بابک کریم زاده (خوزستان) ماشاء اله عرب (تهران) محمد محبی (گیلان) استانهای لرستان و کردستان بایستی یک نفر مربی معرفی و اعزام كنند.
سرپرست: مهدی شربیانی (تهران)
رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان روزهای 15 تا 19 مردادماه در کشور کرواسی برگزار میشود.
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