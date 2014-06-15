نظر حاکم اسلامی در باره استهلال ماه رمضان ملاک است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی شامگاه شنبه در جمع اعضای ستاد استهلال ماه رمضان ابراز داشت: باید از نظرات متفاوت و اختلافات در این زمینه بیرون بیاییم و البته این درست است که مراجع تقلید از نظر مبنایی دارای اختلاف نظر هستند ولی وقتی حاکم حکم می کند همه باید از آن تبعیت کنند.

وی افزود: مردم مبنای اختلافات فقهی را نمی دانند و برای آنها ملاک روئیت ماه است و به آن توجه می کنند.

آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه از مسائل مهم امت های اسلامی استهلال ماه است، تصریح داشت: امیدواریم روزی برسد که این هماهنگی در بین کشورهای اسلامی به وجود آید که یک روز را به عنوان عید اسلامی داشته باشیم و حتی در یک زمان نماز با عظمت عید را در سراسر کشورهای اسلامی برپا کنیم.

وی با عنوان اینکه در ارتباط با استهلال ماه دو نظر فقهی وجود دارد ، اظهار داشت: نظراتی همچون آیا ملاک تولد ماه و آیا ملاک روئیت ماه است دو نظری است که در بین فقها مورد اختلاف است که اگر از نظر فقهی ملاک را تولد ماه بگیریم اول ماه ، ماه رمضان است و اگر ملاک روئیت ماه باشد یکشنبه هشتم ماه رمضان است.

امام جمعه گرگان بیان داشت: همچنین بین فقها از نظر اینکه ماه را با چشم مسلح ببینیم یا غیر مسلح نیز اختلاف وجود دارد که البته نظر اکثریت برای روزه گرفتن بر رویت ماه است .