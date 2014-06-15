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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۴۷

آیت الله نورمفیدی:

نظر حاکم اسلامی در باره استهلال ماه رمضان ملاک است

نظر حاکم اسلامی در باره استهلال ماه رمضان ملاک است

گرگان – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: برای اینکه مسئل و اختلافات بین مراجع مختلف در خصوص استهلال ماه رمضان حل شود باید به حکم حاکم اسلامی توجه کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی شامگاه شنبه در جمع اعضای ستاد استهلال ماه رمضان ابراز داشت: باید از نظرات متفاوت و اختلافات در این زمینه بیرون بیاییم و البته این درست است که مراجع تقلید  از نظر مبنایی دارای اختلاف نظر هستند ولی وقتی حاکم حکم می کند همه باید از آن تبعیت کنند.

وی افزود: مردم مبنای اختلافات فقهی را نمی دانند  و برای آنها ملاک روئیت ماه است  و به آن توجه می کنند.

آیت الله نورمفیدی  با بیان اینکه از مسائل مهم امت های اسلامی استهلال ماه است، تصریح داشت: امیدواریم روزی برسد که این هماهنگی در بین کشورهای اسلامی به وجود آید که یک روز را به عنوان عید اسلامی داشته باشیم و حتی در یک زمان نماز با عظمت عید را در سراسر کشورهای اسلامی برپا کنیم.

وی با عنوان اینکه در ارتباط با استهلال ماه دو نظر فقهی وجود دارد ، اظهار داشت: نظراتی همچون آیا ملاک تولد ماه و آیا ملاک روئیت ماه است دو نظری است که در بین فقها مورد اختلاف است که اگر از نظر فقهی ملاک را تولد ماه بگیریم اول ماه ،  ماه رمضان است و اگر ملاک روئیت ماه  باشد یکشنبه هشتم ماه رمضان است.

امام جمعه گرگان بیان داشت: همچنین بین فقها از نظر اینکه ماه را با چشم مسلح ببینیم یا غیر مسلح نیز اختلاف وجود دارد که البته نظر اکثریت برای روزه گرفتن بر رویت ماه است .

کد مطلب 2311701

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