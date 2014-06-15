ملت ایران در شرایط تحریم به دستاوردهای بزرگی دست یافته است/تقدیراز مواضع انقلابی بولیوی در حمایت از مردم سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در جریان سفر به بولیوی که برای شرکت در اجلاس گروه ۷۷ انجام شده ، ظهر روز شنبه به وقت محلی در دیدار رابرت موگابه رییس جمهور زیمبابوه بر لزوم مقابله در برابر گروههای خشونت طلب و افراطی تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد روابط دوستانه با کشورهای آفریقایی اظهار داشت: تهران آمادگی دارد روابط خود را با هراره در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افزایش دهد و در این زمینه دو کشور باید راهکارها و روش هایی را برای هموار نمودن مسیر توسعه روابط پیدا کنند.

جهانگیری همچنین بر لزوم تشکیل کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور تاکید کرد و ایجاد تحرک توسط وزرای مسئول کمیسیون را در جهت گسترش بیش از پیش روابط ضروری دانست.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به فشارها و تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران خاطر نشان کرد: ملت ایران آموخته اند که از فشارها در جهت خودکفایی استفاده کنند و از اینرو توانسته اند در شرایط تحریم به دستاوردهای بزرگی دست پیدا کنند.

جهانگیری همچنین از مواضع زیمبابوه در مجامع بین المللی بخصوص در زمینه قطعنامه های ظالمانه علیه ملت ایران قدردانی کرد و گفت: زیمبابوه همواره مواضع مثبت و سازنده ای را در این زمینه و همچنین درباره مسئله سوریه اتخاذ کرده است.

معاون اول رییس جمهور از گروه ۷۷ به عنوان یک مجموعه بزرگ برای کمک به کشورهای در حال توسعه یاد کرد و افزود: ایران به عنوان رییس جنبش عدم تعهد کمک خواهد کرد که کشورها عضو گروه ۷۷ بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند.

رابرت موگانه نیز در این دیدار با اشاره به فشارها و تحریم های قدرت های بزرگ گفت: آنها تصور می کنند که دنیا به آنها تعلق دارد و بقیه کشورها خادمان آنها هستند.

رییس جمهور زیمبابوه بر لزوم وحدت رویه میان کشورهایی که به نوعی تحت تحریم های ظالمانه قرار گرفته اند تاکید کرد و در این خصوص گروه ۷۷ را نمونه خوبی برای دستیابی به چنین هدفی معرفی کرد.

وی روابط ایران و زیمبابوه را مثبت و سازنده دانست و خاطرنشان کرد: در طول سالیان گذشته با رهبر معنوی ایران دیدار کرده و از نظرات و رهنمودهای ایشان استفاده کرده ام.

رابرت موگابه مهمترین ابتکار برای مقابله با تحریم کشورش را بسیج مردم علیه تحریم دانست و افزود: برغم آنکه تحریم ها بر اقتصاد ما اثر گذاشت اما به راه خود ادامه دادیم و توانستیم کشور خود را حفظ کنیم.

وی افزود: در زیمبابوه جبهه ضد استعماری و ضد استکباری را تقویت کرده ایم و مردم پذیرفته اند که باید برای تحقق اهداف خود استقامت کنیم.



تقدیر جهانگیری از مواضع انقلابی بولیوی در حمایت از مردم سوریه



به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری دردیدار" اوو مورالس "رییس جمهور بولیوی كه در مجموعه فكسپوكروز برگزار شد، با تبریك برگزاری اجلاس گروه ۷۷ در بولیوی گفت: امیدوارم این اجلاس با موفقیت برگزار شود و مطمئن هستم با درایت و تدابیر شما این اجلاس با دستاوردهای خوبی همراه خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به روابط دوستانه وبرادرانه ایران وبولیوی افزود:روابط دو كشور از نظر سیاسی در سطح بسیارعالی است اما به دلیل برخی موانع همچون فاصله طولانی، همكاری های دو كشور در بخش اقتصادی محدود بوده است كه امیدوارم با انگیزه و اراده مقامات دو كشور بتوانیم در آینده به رشد خوب و قابل قبولی در زمینه همكاری های اقتصادی دست پیدا كنیم.

جهانگیری مواضع انقلابی بولیوی در خصوص فلسطین و ملت مظلوم سوریه را قابل تحسین خواند و اظهارداشت: ما از ابتدا معتقد بودیم كه مسایل سوریه راه حل مسالمت آمیز دارد اما متاسفانه برخی كشورهای غربی به این موضوع اعتقاد نداشتند و سبب شدند كه وضعیت سوریه بحرانی شود اما همانها امروز به این نتیجه رسیده اند كه مسایل سوریه باید از طریق سیاسی و راه مسالمت آمیز حل شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با ابراز نگرانی از اقدامات گروههای تروریستی در عراق تصریح كرد: گروههای تروریستی مشكلات زیادی برای مردم عراق ایجاد كرده و مرتكب جنایات فراونی شده اند و نه تنها صلح منطقه بلكه صلح جهانی را مورد تهدید قرار داده اند.

وی اظهار امیدواری كرد همكاریهای ایران و بولیوی به عنوان روسای جنبش عدم تعهد و گروه ۷۷ بتواند منجر به اهداف بزرگ شود.

جهانگیری با تاكید براین كه جمهوری اسلامی ایران علاقمند است در تمامی زمینه ها با بولیوی همكاری های خود را گسترش دهد، افزود:البته محدودیت ها یی در این زمیتنه وجود دارد كه باید راهكارهای رفع این موانع را پیدا كرده و مناسبات فیمابین را افزایش دهیم.

معاون اول رئیس جمهور با ابلاغ سلام های ویژه دكتر روحانی به رئیس جمهور بولیوی، از آمادگی ایران برای انتقال دانش و تجربیات خود به بولیوی خبر داد.

اوو مورالس رییس جمهور بولیوی نیز در این دیدار با بیان این كه ایران وبولیوی در مبارزه با امپریالیسم همسنگر هستند ،گفت: همراهی دو كشور می تواند نتایج سازنده ای به همراه داشته باشد و تنها كسی كه از این همراهی ناراحت است امپریالیسم جهانی است.

رییس جمهور بولیوی افزود: ایران و بولیوی به عنوان دو كشور انقلابی كه ریاست دو گروه بزرگ را برعهده دارند می توانند كارهای بزرگی در زمینه های سیاسی و اقتصادی انجام دهند.

وی با قدردانی از همكاریهای جمهوری اسلامی ایران با بولیوی تصریح كرد: حضور ایران در این اجلاس موجب دلگرمی و تقویت روحیه ما خواهد بود وصدای ما را رساتر خواهد كرد.

مورالس گفت : از زمانی كه ایران را شناختم اطمینان پیدا كردم كه می توانیم همكاری سازنده ای با یكدیگر داشته باشیم.

رییس جمهور بولیوی ضمن قدر دانی از حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاس گروه ۷۷ گفت: این حضور در منطقه آمریكا دارای پیام است و خیلی ها حساب كار خود را خواهند كرد.

وی خواستار گسترش روابط و افزایش رفت وآمد مقامات دو كشورشد و اظهار امیدواری كرد در آینده نزدیك شاهدحضور دكتر روحانی در بولیوی باشد وهمچنین در مجمع عمومی سازمان ملل دیدار وگفت و گوی سازنده ای با ایشان داشته باشد.



توسعه همکاریهای پارلمانی کمکی سازنده به توسعه روابط ایران و بولیوی است



به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر جمعه به وقت بولیوی در دیدار " اوخینو روخاس" رییس مجلس سنای بولیوی که در محل اقامت معاون اول رییس جمهور کشورمان برگزار شد؛ اظهار داشت: بولیوی کشوری انقلابی و با مردمی مبارز است که در مقابل نظم امپریالیستی حاکم مبارزه می کند.

معاون اول رییس جمهور ضمن تبریک به مناسبت برگزاری پنجاهمین سالگرد تاسیس گروه ۷۷ در کشور بولیوی خاطرنشان کرد: این اتفاقی بزرگ و تاریخی برای کشور بولیوی محسوب می شود وامیدواریم دستاوردهای مطلوبی به همراه داشته باشد.

جهانگیری از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط در تمامی زمینه ها با کشور بولیوی خبر داد و افزود: ایران آماده است تجربیات و دانش خود را در اختیار کشور دوست بولیوی قرار دهد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به وجود ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان در دو کشور خاطر نشان کرد: زمینه های فراوانی در همکاری های اقتصادی دو کشور وجود دارد که باید با شناسایی و فعال نمودن این ظرفیت ها نسبت به افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور اقدام کنیم.

جهانگیری در ادامه نیز از مواضع بولیوی در مجامع بین المللی به خصوص در دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران قدردانی کرد.

رییس مجلس سنای بولیوی در این دیدار با تاکید بر لزوم تقویت و تعمیق روابط دو کشور گفت: اگرچه فاصله جغرافیایی دو کشور زیاد است اما ، علم و تکنولوژی می تواند دو کشور را به هم نزدیک سازد.

اوخینو روخاس با اشاره به دانش و توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف اظهار داشت: بولیوی علاقمند است از دانش و تجربیات ایران به خصوص در بخشهای تجاری و اقتصادی بهره مند شود.

وی افزود: علاقه مندیم در هزاره سوم با همکاری جمهوری اسلامی ایران نقش فعال و سازنده ای در سازمان ملل داشته باشیم.