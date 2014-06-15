50 نفر در ستاد استهلال ماه در استان گلستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل عامری شامگاه شنبه در جمع اعضای ستاد استهالال ماه ابراز داشت: امسال در استان دو اکیپ اصلی رصد ماه در درازنو و خالد نبی و چهار اکیپ فرعی در شهرهای بندر ترکمن، آق قلا، علی آیاد و گنبد مستقر شده اند که هر کدام مستقیما و جداگانه به ما گزارش می دهند.

وی افزود: امسال برای ایجاد وحدت رویه بیشتر بین مذاهب مختلف در کشور در بین شیعه و اهل سنت در همه استهالال های ماه حضور و فعالیت دارند.

مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان گلستان عنوان داشت: ستاد تسهیلات استان زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کند و در ماه های مختلف سال به ویژه در ابتدا و انتهای ماه مبارک رمضان فعالیت انها گسترده تر می شود.