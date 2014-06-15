  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۰۱

حجت الاسلام عامری:

50 نفر در ستاد استهلال ماه در استان گلستان فعالیت می کنند

50 نفر در ستاد استهلال ماه در استان گلستان فعالیت می کنند

گرگان – خبرگزاری مهر: مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان گلستان گفت: حدود 50 نفر در ستاد استهلال ماه در استان با حضور دو اکیپ اصلی و چهار اکیپ فرعی فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل عامری شامگاه شنبه در جمع اعضای ستاد استهالال ماه ابراز داشت: امسال در استان دو اکیپ اصلی رصد ماه در درازنو و خالد نبی  و چهار اکیپ فرعی در شهرهای بندر ترکمن، آق قلا، علی  آیاد و گنبد مستقر شده اند که هر کدام مستقیما و جداگانه به ما گزارش می دهند.

وی افزود: امسال برای ایجاد وحدت رویه بیشتر بین مذاهب مختلف در کشور در بین شیعه و اهل سنت در همه استهالال های ماه حضور و فعالیت دارند.

 مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان گلستان عنوان داشت: ستاد تسهیلات استان زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کند و در ماه های مختلف سال به ویژه  در ابتدا و انتهای ماه مبارک رمضان فعالیت انها گسترده تر می شود.

کد مطلب 2311710

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها