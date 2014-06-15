آسفالت راه روستاي رودبار چيره با سرمایه گذاری 250ميليون تومان به بهره برداري رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قربانزاده پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی فومن افزود: حمل و نقل ايمن، سريع و با صرفه مستلزم بسترسازي و ايجاد راه است.

وی همچنین اظهارداشت: در ايجاد راه ضمن اينكه حمل و نقل كالا و انسان مدنظر قرار دارد، ايجاد ارتباط بين مراكز جمعيتي و رساندن حداقل امكانات و خدمات زيستي و نيز اعمال حاكميت دولت از جمله اهداف در راهسازي است.

فرماندار فومن با بیان اینکه ایجاد بسترهاي ارتباطي توسعه را به دنبال دارد، گفت: توسعه راه هاي روستايي علاوه بر توسعه اقتصادي، رشد رفاه عمومي را هم شامل خواهد شد.

وی افزود: اولویت مسائل کشاورزی در برنامه توسعه و دستیابی به خودکفایی در این زمینه از اهم امور هر برنامه توسعه اقتصادی است که جزء با توجه به روستاها و فراهم آوردن امکانات تولید و انتقال سریع محصولات به مراکز مصرف امکان پذیر نیست.

قربانزاده اظهارداشت: انتقال محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی به مراکز شهری نیازمند احداث راه های مناسب در روستاهای کشور است.

وی در ادامه ظرفیت گردشگری مناطق روستایی فومن را بی نظیر دانست و اذعان داشت: با توسعه زیر ساخت های اساسی همچون آب، جاده، گاز، برق، مخابرات، امکانات رفاهی و غیره در این مناطق می توان به رشد صنعت گردشگری امیدوار بود.

فرماندار فومن تصریح کرد: در راستای تحول اقتصادی و نیز جذب سرمایه گذاری، تقویت و مناسب سازی راه های روستایی بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: بسیاری از روستاهای استان مكان های زیبا و بكری برای گردشگری دارند كه توسعه راه های روستایی می تواند زمینه مسافرت گردشگران به این مكان ها را فراهم آورد.

قربانزاده یادآورشد: توسعه كشاورزی، سرمایه گذاری، بهداشت، آموزش، صنعت و معدن استان نیز به گسترش راه های روستایی گره خورده است.