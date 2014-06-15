خدمات شهری شهرداری گرگان برای کودکان کار برنامه کند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین شامگاه شنبه در نودو نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: نیاز است بیش از گذشته برای کودکان کار برنامه ریزی شود زیرا کودکان کار یکی از آسیب های جدی امروز ما به شمار می آیند.

وی خواستار توجه جدی به جلب سرمایه گذار برای پروژه های شهری شد و بیان کرد: جلب سرمایه گذار برای رفع نیازهای شهرگرگان با توجه به تصویب دستورالعمل سرمایه گذاری در کمیسیون اداری مالی و شورا یک امر ضروری است.

گرزین اذعان کرد: به همین منظور نیاز است که برای جذب سرمایه گذار و اعطای قدرت به بخش خصوصی گام نخست برداشته شود.

وی از وضعیت ترفیکی شهر گرگان ابراز نگرانی کرد و افزود: مرکز استان در حال حاضر با مشکلات ترافیکی مواجه است از این رو باید بحث احداث کمربندی گرگان تعیین تکلیف شده و با جدیت بیشتری پیگیری شود.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: جاده داخل شهر اساسا نمی تواند به عنوان کمربندی مورد استفاده قرار گیرد به همین خاطر اداره کل راه و شهرسازی استان باید تدابیری برای حل این مشکل بیاندیشد.

ناصر گرزین خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشترین بار ترافیکی و اتفاقات ناگوار گرگان، در بلوار مفتح و جرجان است به همین منظور شهرداری گرگان احداث تقاطع زیرگذر میدان معلم کرده که اکنون در مراحل اولیه قرار دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری احداث 12 تقاطع غیرهمسطح، زیرگذر و روگذر را در دستور کار دارد، ادامه داد: به یاری خداوند سال گذشته طرح جامع گرگان به تصویب رسید و امیدواریم شهرداری با جدیت بیشتر تهیه طرح تفضیلی را به پایان رسانده و در آینده ایی نزدیک طرح تفضیلی گرگان مصوب شود.