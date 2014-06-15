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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۰۵

ثبت آنی تغییرات، انتقالات و تعهدات ملکی در نظام جامع کاداستر

ثبت آنی تغییرات، انتقالات و تعهدات ملکی در نظام جامع کاداستر

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام یافته بر املاک موضوع قانون حدنگار را به طور آنی در نظام جامع ثبت کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند که کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام گرفته بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و ... را که به صورت رسمی انجام می شود در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیکی پاسخ دهد.

بر اساس این گزارش این ماده از طرح جامع حدنگار با 141 رای موافق، یک رای مخالف و 3 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

 

 

کد مطلب 2311726

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