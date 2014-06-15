به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی روسیه طي روزهای 23 و 24 خردادماه در حومه شهر مسکو برگزار شد.

در روز دوم این رقابتها مینگیان سیمینوف، چنگیز لابازانوف، بخان اوزدیف و موسی اولویف عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

رده‌بندی نفرات برتر این رقابتها به شرح زیر است:

59 کیلوگرم: 1- مینگیان سیمینوف 2- ابراهیم لابازانوف 3- ایوان تاتارینوف و پائول سالی

66 کیلوگرم: 1- الکسی کیانکین 2- زائور کابالویف 3- عظمت احمداف و آرتم سورکوف

71 کیلوگرم: 1- چنگیز لابازانوف 2- یوری دنیس اف 3- آمباکو واچادزه و ناریک گریگوریان

75 کیلوگرم: 1- بیلان نالگیف 2- رومن ولاسوف 3- روسلان ایساکوف و بیسلان آساکالوف

80 کیلوگرم: 1- بخان اوزدیف 2- رمضان آباچارایف 3- یوگنی سالیف و رومن یوسیپ اف

85 کیلوگرم: 1- عظمت بیک بایف 2- سوسروکو کودزاکوف 3- الکسی اسکارابین و آرتو سوکوروف

96 کیلوگرم: 1- موسی اولویف 2- نیکیتا میلینیکوف 3- الکسی میشین و اسلام ماگمداف

130 کیلوگرم: 1- واسیلی پارشین 2- ویتالی ایلنیستکی 3- گئورگ کانکسلیان و ویتالی اسچور