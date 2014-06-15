1.8میلیون سهم در تالار بورس خراسان شمالی معامله شد

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در هفته گذشته در مجموع یک میلیون و 822هزار و 973 فقره سهم در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی داد و ستد شد.

وی در مورد میزان و ارزش معاملات سهام در تالار بورس منطقه‌ای استان اضافه کرد: در هفته گذشته ارزش کلی این تعداد سهام معامله شده چهار میلیارد و 660 میلیون و 491 هزار و 834 ریال بود.

به گفته خانی در هفته گذشته ارزش خرید سهام از سوی فعالان این بازار دو میلیارد و 895 میلیون و 147 هزار و 982 ریال و ارزش فروش سهام نیز یک میلیارد و 765 میلیون و 343 هزار و 852 ریال بود.

کارگزار تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی در ادامه با بیان این که تعداد سهام معامله شده در این بازار در هفته گذشته به نسبت هفته پیش از آن قابل توجهی داشته اما ارزش این معاملات کاهش یافته است، افزود: در دو هفته گذشته در مجموع یک میلیون و 339 هزار و 990 فقره سهم در این تالار داد و ستد شده بود.

به گفته وی ارزش کلی این تعداد سهام معامله شده پنج میلیارد و 201 میلیون و 329 هزار و 509 ریال محاسبه شده بود در حالی که از این میزان ارزش خرید سهام از سوی فعالان این بازار سه میلیارد و 95 میلیون و 204 هزار و 929 ریال و ارزش فروش سهام نیز دو میلیارد و 106 میلیون و 124 هزار و 580 ریال محاسبه شده بود.

کارشناس مسئول تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی عنوان کرد: همچنین در هفته گذشته سه نفر برای دریافت کد بورسی جدید به این تالار مراجعه کردند در حالی که این تعداد در هفته ماقبل پنج نفر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی از مهر ماه سال 89 به عامليت بانک کشاورزی خراسان شمالی در مرکز این استان راه‌اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، فعالیت های داد و ستد سهام شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.