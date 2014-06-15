20 میلیارد ريال برای اجرای سرای سالمندان همدان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علي‌اكبر نظري صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مالک باغ سوداگر حدود 20 سال پیش 85 هزار متر باغ خود را برای ایجاد سرای سالمندان اهدا کرده بود که بر اساس وصیت نامه وی باید30 درصد از مساحت باغ فروخته شده و درآمد حاصل از آن برای احداث ساختمان این سرا هزینه شود.

نظري با اشاره به اینکه این موضوع در شورای دور دوم مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: بر این اساس در شورای دور دوم تصمیمیاتی مبنی بر اینکه 10 درصد این باغ برای احداث خانه سالمندان تغییر کاربری داده شود گرفته شد که این امر با چالشهای متفاوتی روبرو شده و پروژه راکد ماند .

وی اضافه کرد: در دور چهارم شورا موضوع مجددا مورد پیگیری قرار گرفت و هم اکنون طرح در مرحله عقد قرار داد است که مقرر شد ضمن تغییر کاربری 10 درصد از باغ، 90 درصد آن نیز به صورت پارک احداث شده و قابل تغییر کاربری نباشد.

این عضو شوراي اسلامي شهر همدان با اعلام اینکه امسال 20 میلیارد ریال برای مراحل نخستین باغ سوداگر در شورا مصوب شده است، اظهار کرد: بزودی عملیات اجرایی آن شروع می شود.

علی اکبر نظری با بیان اینکه مجموعه طرح سوداگر به صورت هیئت امنایی اداره می شود، افزود: سرای سالمندان به عنوان یک مجموعه فرهنگی پس از احداث توسط شهرداری در اختیار سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت.