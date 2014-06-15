بیماری "لمپی اسکین" در اردبیل گزارش نشده است/ اجرای طرح واکسیناسیون با واکسن مشابه

صادق صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این بیماری برخلاف تصور برخی جدید نبوده و بتازگی نیز کشف نشده، از گذشته در سطح جمعیت گاوی دنیا وجود داشته اما تاکنون بیماری ویروسی لمپی اسکین در ایران مشاهده نشده بود.

وی با بیان اینکه برای اولین بار امسال این بیماری در استان های شمال غرب کشور گزارش شده، ادامه داد: در حال حاضر برای مقابله با این بیماری و بویژه پیشگیری کشیک های روزانه در دامپزشکی استان تشکیل و نیروهای این سازمان به حال آماده باش کامل درآمده اند.

مدیرکل دامپزشکی استان محور اصلی برنامه های این سازمان در مقابله با بیماری لمپی اسکین را پیشگیری برشمرد و تصریح کرد:در این راستا واکسیناسیون جمعیت گاوی استان را در دست اجرا داریم.

وی با اشاره به آغاز طرح واکسیناسیون جمعیت گاوی استان با حضور نیروهای این سازمان تاکید کرد: هم اکنون جمعیت گاوی استان اردبیل بالغ بر 100 هزار راس بوده در مناطق مختلف استان پراکنده است.

صالحی در پاسخ به این سئوال که "آیا اردبیل واکسن بیماری خاص لمپی اسکین را دارد یا نه"، متذکر شد: واکسن مخصوص این بیماری ویروسی را نداریم اما مشابه آن را که تاثیرگذار است مورد استفاده قرار می دهیم.

وی پوشش طرح واکسیناسیون در پیشگیری از بیماری لمپی اسکین را تمام مناطق استان برشمرد و ادامه داد: البته در اجرای این طرح اولویت مناطق مرزی و همجوار با استان های شمال غرب و دامپروی صنعتی از جمله کشت و صنعت و دامپروری مغان است.

مدیرکل دامپزشکی استان در تشریح درمان این بیماری یادآور شد: بیماری گاوی لمپی اسکین بیماری ویروسی بوده و درمان دارویی خاصی ندارد و تنها طول دوره درمان در بهبود احشام مبتلا تاثیرگذار است.

وی طبعات اقتصادی این بیماری را بیشتر از تلفات دامی برشمرد و عنوان کرد: طولانی بودن دوره درمان باعث کاهش وزن، افت شیردهی و... می شود که در طولانی تضرر اقتصادی و تبعات مالی را برای صاحبان و نیز منطقه در پی دارد.

به گفته صالحی بیماری لمپی اسکین بیماری مشترک انسان و حیوان نبوده و تلفات چندانی نیز ندارد.