عقب نشینی جبهه النصره در نقاط مرزی/ نیروهای ارتش وارد منطقه کسب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، منابع وابسته به مخالفان سوری از عقب نشینی جبهه تروریستی النصره و گردانهای تروریستی کتائب الاسلامیه از منطقه مرزی کسب در مرز سوریه و ترکیه پس از ماهها درگیری با ارتش سوریه خبر می دهند.

بنابراین گزارش، تروریستها طی ساعات اخیر توانایی مقابله با حملات و پیشروی ارتش سوریه را نداشته اند و مجبور به عقب نشینی شده اند.

ارتش سوریه نیز علاوه بر پیشروی در منطقه راهبردی و مرزی کسب، توانسته در برخی مناطق اطراف کسب موفقیتهای متعددی داشته باشد و روستای النبعین را تحت سیطره خود درآورد.