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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۱۴

منابع مخالف سوری:

عقب نشینی جبهه النصره در نقاط مرزی/ نیروهای ارتش وارد منطقه کسب شدند

عقب نشینی جبهه النصره در نقاط مرزی/ نیروهای ارتش وارد منطقه کسب شدند

منابع وابسته به مخالفان سوری اعلام کردند: جبهه تروریستی النصره و گروه کتائب الاسلامیه پس از چند ماه درگیری متوالی با ارتش سوریه از منطقه مرزی کسب عقب نشینی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، منابع وابسته به مخالفان سوری از عقب نشینی جبهه تروریستی النصره و گردانهای تروریستی کتائب الاسلامیه از منطقه مرزی کسب در مرز سوریه و ترکیه پس از ماهها درگیری با ارتش سوریه خبر می دهند.

بنابراین گزارش، تروریستها طی ساعات اخیر توانایی مقابله با حملات و پیشروی ارتش سوریه را نداشته اند و مجبور به عقب نشینی شده اند.

ارتش سوریه نیز علاوه بر  پیشروی در منطقه راهبردی و مرزی کسب، توانسته در برخی مناطق اطراف کسب موفقیتهای متعددی داشته باشد و روستای النبعین را تحت سیطره خود درآورد.

کد مطلب 2311736

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