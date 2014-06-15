تشریح برنامه های تابستانه امداد و نجات/ آمادگی اسکان اضطراری 40 هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیر حسین کولیوند در تشریح جزییات طرح امداد و نجات تابستان امسال با بیان اینکه این طرح طی دو مرحله و به مدت ۱۰۹ روز به اجرا درخواهد آمد، گفت: اجرای این طرح از اواخر خردادماه تا ۳۱ شهریور ماه امسال ادامه خواهد داشت.

وی در مورد تعداد پایگاههای طرح تابستانه امداد و نجات گفت: هزار و ۴۶۳ پایگاه ثابت، موقت و سیار در این طرح بکار گرفته خواهند شد که از این میان ۴۷۸ پایگاه ثابت و ۹۸۵ پایگاه نیز موقت و صورت سیار خواهد بود.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از بکارگیری ۱۴۷ هزار و ۲۸۰ نفر روز نیرو در این طرح خبر داد و گفت: هزار و ۱۸۱ دستگاه آمبولانس، ۴۲۹ خودروی نجات، ۱۱ خودروی فرماندهی ارتباطات، ۱۲۵ دستگاه موتورلانس، ۴۵۳ دستگاه موتورسیکلت امدادی و... در این عملیات بکار گرفته خواهد شد.

به گفته کولیوند، ۱۷ فروند بالگرد هلال احمر نیز در طرح تابستان ۹۳ بکار گرفته خواهند شد.

وی با بیان اینکه در همین راستا ۵۵۰ ست تخصصی نجات هیدرولیک، ۴۶۲ ست تخصصی نجات پنوماتیک به کار گرفته خواهد شد، افزود: همچنین ۹۷ دستگاه زنده یاب نیز در طرح تابستانه ۹۳ بکار گرفته خواهد شد.

رئیس سازمان امداد و نجات با بیان اینکه جمعیت هلال احمر آمادگی تغذیه اضطراری ۸۰ هزار نفر و اسکان ۴۰ هزار نفر را پیش بینی کرده است، گفت: در مجموع تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی بکار گرفته شده در این طرح از لحاظ کمی وکیفی نسبت به تابستان قبل (۹۲) به میزان ۲۵٫۴۴ درصد رشد نشان می‌دهد.