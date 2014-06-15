نه بزرگ افغان ها به گروههای تروریستی/ تصاویری از حال و هوای پس از انتخابات

مردم افغانستان روز یکشنبه با شرکت گسترده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور نه بزرگ به گروههای تروریستی و حکومت ‎های استبدادی گفتند که تهدید به ایجاد اختلال در روند انتخابات کرده بودند.





یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان از مشارکت 7 میلیونی مردم افغانستان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور در امروز خبر داده است که 62 درصد رای دهندگان مرد و 38 درصد دیگر زن بوده اند.

مردم افغانستان با حضور پای صندوق های رای اعلام کردند که آینده کشورشان برای آنها مهم بوده و این آینده را باید خود رقم بزنند نه قدرت های خارجی و غربیها.



افغان ها با هدف توقف حملان انتحاری، انفجار بمب های کنار جاده ای و پایان دادن به بی عدالتی و فساد موجود در داخل کشور در انتخابات شرکت کردند.

هم اکنون شمارش آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده و کمیسیون‌ های انتخاباتی موظف به بررسی شکایت ها به صورت منطقی و قابل قبول هستند.



حضور مردم در دور دوم انتخابات افغانستان بسیار گسترده تر از دور اول انتخابات توصیف شده که همین موضوع استقبال نیروهای داخلی و خارجی را به همراه داشته است.

در همین رابطه عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان، برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را دستاورد بزرگ برای مردم افغانستان توصیف کرد و به گفته وی مردم افغانستان جایگاه بهتری را کسب کردند.



عبدالله عبدالله همچنین درباره پیروزی خود در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری کرد.



حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان نیز در پایان رای گیری دور دوم انتخابات افغانستان به رای دهندگان افغان تبریک گفت.