فریبرز امام بخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با شروع فصل گرما حضور گردشگران در مناطق جنگی و طبیعت افزایش پیدا کرده است.

وی بر لزوم آگاه‌سازی افراد در خصوص نحوه حفاظت از محیط زیست تاکید کرد و افزود: عدم آگاهی و مسئولیت پذیری برخی از افراد در هنگام حضور در محیط زیست باعث بروز خسارت جبران ناپذیری به منطقه می‌شود.

وی ادامه داد: در آخرین مورد عصر روز شنبه شاعد وقوع آتش سوزی در منطقه پشتکوه گوشک شهرستان بافت بودیم که در این آتش سوزی 200 هکتار از درختان جنگلی در آتش سوختند.

امام بخش همکاری مردم را لازمه حفاظت از محیط زیست دانست و اذعان داشت: پس از اطلاع از وقوع آتش سوزی نیروهای امدادی و یگان‌های امداد منابع طبیعی شهرستان های بافت و ارزوئیه در منطقه حاضر شدند.

وی از مهار حریق بعد از 12 ساعت تلاش نیروهای آتش نشانی خبر داد و افزود: نبود بالگرد و کمبود امکانات باعث طولانی شدن زمان اطفای حریق شد و این امر منجر به از بین رفتن بخش عظیمی از درختان جنگلی این منطقه شد.

لزوم ایجاد پایگاه امداد هوایی در بافت

رئیس منابع طبیعی شهرستان بافت گفت: در این منطقه وسعت مناطق جنگلی زیاد بوده و به دلیل تکرار آتش‌سوزی‌ها نیاز به ایجاد پایگاه امداد هوایی به شدت احساس می شود.

وی یادآور شد: این سومین مورد آتش سوزی در مناطق جنگلی این منطقه طی دو هفته اخیر است.

این مسئول مناطق جنگلی منطقه پشتکوه گوشک شهرستان بافت را یکی از بهترین توده‌های جنگلی کشور دانست و اذعان داشت: علت وقوع آتش سوزی روز گذشته آتش زدن طویله گوسفندان توسط اهالی روستاهای منطقه بوده است.

امام بخش مساحت پشتکوه گوشک را چهار هزارو 325 هکتار عنوان کرد و افزود: این منطقه سرد و نیمه خشک بوده و پوشش گیاهی آن شامل ارس، هوم، بنه، بادام، زیتون، رزوک، کیکم، گرگ تیغ، و قیچ است.

وی به شرایط مثبت اکولوژی منطقه گفته شده اشاره کرد و اذعان داشت: زادآوری و وجود پایه های جوان ارس از جمله ویژگی های این منطقه به شمار می رود.