سردار پاسدار جانباز حسین رمضانی به جمع همرزمان شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار پاسدار حسین رمضانی جانباز 70 درصد قطع نخاع ساعت 23 روز (شنبه 24 خردادماه 93) پس از تحمل 32 سال درد و رنج جانبازی در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران دعوت حق را لبیک گفته و به جمع همرزمان شهید خود پیوست.

شهید پاسدار حسین رمضانی جانباز 70 درصد در سال 1340 در شهرستان زنجان دیده به جهان گشود و در تاریخ 20 آبان 60 در منطقه عملیاتی عین خوش قطع نخاع شده و به مقام جانبازی نائل آمد.

مراسم تشییع و تدفین شهید حسین رمضانی دوشنبه 26 خرداد ماه سال جاری از ساعت 11 صبح از مقابل امام زاده سید ابراهیم(ع) در شهر زنجان به سمت بهشت حضرت معصومه(س) (گلزار شهدای بالا) برگزار خواهد شد.