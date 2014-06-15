  1. استانها
  2. زنجان
۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۳۴

سردار پاسدار جانباز حسین رمضانی به جمع همرزمان شهیدش پیوست

سردار پاسدار جانباز حسین رمضانی به جمع همرزمان شهیدش پیوست

زنجان - خبرگزاری مهر: سردار پاسدار حسین رمضانی جانباز سرافراز 70 درصد شب گذشته به جمع همرزمان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار پاسدار حسین رمضانی جانباز 70 درصد قطع نخاع ساعت 23 روز (شنبه 24 خردادماه 93) پس از تحمل 32 سال درد و رنج جانبازی در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران دعوت حق را لبیک گفته و به جمع همرزمان شهید خود پیوست.

 شهید پاسدار حسین رمضانی جانباز 70 درصد در سال 1340 در شهرستان زنجان دیده به جهان گشود و در تاریخ 20 آبان 60  در منطقه عملیاتی عین خوش قطع نخاع شده و به مقام جانبازی نائل آمد.

مراسم تشییع و تدفین شهید حسین رمضانی دوشنبه 26 خرداد ماه سال جاری از ساعت 11 صبح از مقابل امام زاده سید ابراهیم(ع) در شهر زنجان به سمت بهشت حضرت معصومه(س) (گلزار شهدای بالا) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2311764

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها