کارکنان پالایشگاه آبادان به دانش فنی رفع نقص کمپرسور سانتریفیوژ C-14200 دست یافتند

محمود علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمپرسور سانتریفیوژ C-14200 واحد الکیلاسیون فاز سه شرکت پالایش نفت آبادان از نوع RH100/05 ساخت شرکت MAN TURBO کشور آلمان در سال 2008 میلادی است، گفت: پس از اعلام عیب در سیستم یاد شده تیمی متشکل از رامین نریمی زاده، موسی قاسمی، سید حسین پور محمد، محمد امین حیاوی و سجاد تل سلیمان از تکنسین های فنی و تخصصی واحد ماشینری برای بررسی موضوع تشکیل شد.



وی افزود: این گروه در گام نخست اقدام به بررسی این طراحی مدرن منحصر به فرد در سطح وزارت نفت کردند که متاسفانه هیچگونه دانش، مدارک و تجربه‌ای در این خصوص یافت نشد.



رئیس نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار شرکت پالایش نفت آبادان اظهار کرد: سپس تیم یاد شده با مراجعه به مدارک فنی موجود کمپرسور C-14200 و انجام مطالعات دقیق و تحقیقات گسترده و تلاشهای بی وقفه موفق به کسب این فن آوری بی‌نظیر شدند.



علیپور تصریح کرد: چنانچه این دانش به دست نمی‌آمد می‌بایست برای تعمیر ترنینگ گیر، اقدام به یکسره کردن و پین کردن صفحات زیرین و رویین می کردیم که در نتیجه این کار سیستم ایمنی فیوز مکانیکی از بین می رفت و در آینده نیز در صورت روبرو شدن دستگاه با جام بودن، به دلیل نبود این سیستم ایمنی، با خطرات جدی جبران‌ناپذیری مواجه می‌شد.



وی یادآور شد: خوشبختانه با تلاش بی وقفه همکاران ما در واحد ماشینری پس از 18 روز کار و تلاش عملیات رفع عیب و تعمیرات کمپرسور C-14200 که به عنوان قلب واحد الکیلاسیون فاز سه پالایشگاه آبادان است، به انجام رسید.



رئیس نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار شرکت پالایش نفت آبادان اظهار کرد: در صورت نیاز به رفع عیب در کمپرسور یاد شده در سایر پالایشگاههای کشور و یا حتی پالایشگاههای موجود در سطح منطقه خاورمیانه امکان انتقال این دانش وجود دارد تا کار بررسی عیب و رفع آن در مسیر صحیح و درستی هدایت و انجام شود.

علیپور با شرح اینکه نوع فعالیت بخش ماشینری فاز سه پالایشگاه آبادان بیشتر در قالب تعمیرات ماشین تحت عنوان نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار در زیر شاخه ای از اداره کل تعمیرات است که شامل تمامی ماشین آلات از قبیل کمپرسور، موتور پمپ، فن و گیربکس می شود که بخشی از این دستگاهها در واحدهای قدیمی پالایشگاه موجود هستند و یک سری از دستگاهها نیز مربوط به واحدهای جدید در طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه در فاز سه است، یادآور شد: کارکنان این واحد در سال گذشته نیز موفق به ساخت 200 هزار قطعه شدند که امسال نیز با امید به خدا و همت مضاعفتر به منظور ساخت قطعات بیشتری نسبت به پارسال و دستیابی به قطعات تکمیلی اقدام می کنیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال تحت عنوان "سال فرهنگ و اقتصاد، با عزم ملی و مدیریت جهادی" از سوی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری یادآور شد: به دستور مدیرعامل شرکت پالایش نفت اقدام به تشکیل "کمیته ساخت" متشکل از ادارات مهندسی و کارمندان واحد تعمیرات در خصوص امکان سنجی و بومی سازی پالایشی به خصوص در زمینه دستگاههای ماشین آلات دوار و محدب کردیم.



رئیس نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار شرکت پالایش نفت آبادان با تاکید بر اینکه دسترسی به دانش فنی قطعات و تجهیزات مورد نیاز لازمه انجام کارها است، تصریح کرد: در خصوص توسعه و نوسازی که بحث کارهای مهندسی است و با توجه به هماهنگی انجام شده با اداره آموزش برای ارتقاء سطح فنی و علمی کارکنان به صورت برگزاری دوره های آموزشی، شرکت در سمینارها، کنفرانس ها و نمایشگاهها اقدام خواهیم کرد.



علیپور یادآور شد: برای آشنایی با دستگاهها و فن آوری های جدید در بخش قطعات ما موضوع آماده سازی و تامین قطعات مولدهای نیروگاه سه را بر عهده داریم.



وی ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به زمان انجام تعمیرات اساسی این دستگاهها ادامه کار تامین قطعات فاز سه همچون توربین ها، با همکاری واحد مهندسی و اداره کالا حدود سه ماه است که کمیته بررسی مشکلات راه اندازی شده است که این اقدامات سوای از کارهای روزمره ای است که در واحد ماشینری فاز سه انجام می شود.



رئیس نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار شرکت پالایش نفت آبادان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: با توجه به توان و تخصص کارکنان واحد ماشینری، دسترسی آنان به دانش و فن قطعات مختلف دور از دسترس نیست، در زمان حاضر دانش فنی کارکنان به حدی افزایش یافته که امکان سرویس دهی به سایر پالایشگاههای کشور نیز وجود دارد به طور مثال نیروهای ما حدود دو سال برای راه اندازی پالایشگاه اراک به آنجا اعزام شدند.



علیپور با اشاره به اینکه برای انتقال دانش فنی قطعات فرمهای مدیریت دانش را مهیا و تکمیل کرده ایم، یادآور شد: روزی نیست که کارکنان ما تجربه و دانش جدیدی را کسب نکنند.



وی در ادامه گفت: به منظور آشنایی و شناخت کامل و درست تمامی کارمندان به ویژه افراد جدیدالاستخدام از مطالب جدید و به روز دنیا در خصوص کمپرسور ، یکی از کارکنان واحد ماشینری به نام "موسی قاسمی" اقدام به تدوین و تالیف کتابی با مضمون یاد شده نموده که از سوی اداره پژوهش برای چاپ آن اقدام شده است.



رئیس نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار شرکت پالایش نفت آبادان با بیان اینکه کارهای بزرگی در فاز سه پالایشگاه آبادان انجام شده است، افزود: حدود 16 کار کلیدی و مهم به انجام رسیده است که به دلیل زمان بر بودن انعکاس آنها به شکل جامع (نوشتاری)، توانسته ایم تاکنون حدود هشت کار را در بخش مدیریت دانش، خلاقیت و ابتکارات به ثبت برسانیم که از جمله آنها می توانیم به مونتاژ و تعمیر و سرویس کلی، مونتاژ و تنظیم گاورنر توربین ها، طراحی و نصب سیستم sealing با نیتروژن بر روی بلوور c -1601 ، گردشی کردن سیستم روغن گیربکس گاورنر 52، دستگاه توربین های فاز سه، بررسی نشتی (leakage) شدید از کمپرسور c-661 واحد کت کراکر(fcc) جدید فاز سه پالایشگاه اشاره کنیم.



علیپور از ساخت فیلترهای روغنی مورد استفاده در فاز سه پالایشگاه به عنوان یکی دیگر از کارهای صورت گرفته نام برد و اظهار کرد: کوتاه بودن عمر فیلترهای خریداری شده (حدود دوماه) از شرکتهای خارجی که البته فیلترهای فابریکی نیز نبودند و نیاز به تعویض مجدد آنها در اثر گرفتگی آنهم با صرف هزینه های بالا و با توجه به اینکه در فاز سه پالایشگاه حدود 80 دستگاه دارای فیلتر روغن وجود دارد لذا بر آن شدیم تا به منظور جلوگیری از صرف هزینه های بالا دست به کاری بزنیم.



وی تصریح کرد: برای این منظور از شرکتهای داخلی برای همکاری در ساخت فیلترهای روغنی مطابق با استانداردهای لازم دعوت کردیم و در نهایت موفق به ساخت این فیلترها آنهم با یک چهارم قیمت فیلترهای خارجی و البته با طول عمر بیشتر (9 ماه) شدیم.