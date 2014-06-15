گسترش آزمونهای بدون کاغذ در دانشگاه پیام نور

محمد علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، گفت: آزمونهای بدون کاغذ در دانشگاه پیام نور برای مقاطع کارشناسی و دوره های مجازی کارشناسی ارشد در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه دانشجویان از برگزاری هر دو آزمون بدون کاغذ و با کاغذ رضایت نسبی دارند، ادامه داد: آزمونهای بدون کاغذ برای درسهای تمام تستی رشته های مختلف برگزار می شود.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه پیام نور، امکان اعلام نمرات بعد از برگزاری هر دو نوع آزمون وجود دارد اما به دلیل عدم تاثیر گذاری بر سایر امتحانات، نتیجه نهایی هر آزمون بعد از پایان تمام امتحانات به دانشجویان اعلام می شود.