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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۳۹

خانمی خبرداد:

80 آموزشگاه در زنجان برای اسکان فرهنگیان پیش بینی شده است

80 آموزشگاه در زنجان برای اسکان فرهنگیان پیش بینی شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: در راستای اسکان فرهنگیان در تابستان 80 آموزشگاه در استان زنجان پیش بینی شده است.

فضایل خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در تابستان امسال برای اسکان فرهنگیان 80 آموزشگاه و 820 اتاق پیش بینی شده است.

وی به خدمات ارا ئه شده به فرهنگیان اشاره کردو گفت: در این راستا خدمات در دو درجه ویژه و الف می باشد که در درجه الف تختخواب وجود ندارد ولی در درجه ویژه تختخواب وجود دارد. 

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: مدارس گروه الف دارای اتاق‌های مجهز به فرش، پتو، بالش، وسایل خنک‌کننده، یخچال و تلویزیون می باشد و حمام و آشپزخانه در دو درجه به‌صورت مشترک می باشد.

خاتمی تاکید کرد: اسکان فرهنگیان تا اول رمضان ادامه دارد و باز هم بعد از پایان رمضان اسکان فرهنگیان دایر خواهد بود.

وی یاد آورشد: در تابستان ثبت نام اینترنتی وجود ندارد.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان به هزینه اسکان فرهنگیان اشاره کرد و گفت: برای اتاق های درجه الف 18 هزار تومان و برای مدارس و اتاق های درجه ویژه 22 هزار تومان دریافت خواهیم کرد.

وی گفت: این 80 مدرسه تنها برای اسکان فرهنگیان وافراد تحت تکفل خواهد بود.

کد مطلب 2311781

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