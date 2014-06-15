تسهیلات مورد نیاز ماشین سازی بروجرد در کارگروه اشتغال به تصویب رسید

قدرت اله ولدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تسهیلات مورد نیاز ماشین سازی بروجرد به مبلغ پنج میلیارد ریال در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این پروژه صنعتی برای 20 نفر اشتغال ایجاد می شود، ادامه داد: ظرفیت تولید این واحد دو هزار تن است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از تصویب تسهیلات مورد نیاز هشت طرح صنعتی دیگر خبر داد و بیان داشت: اختصاص 10 میلیارد ریال به شرکت هاردپیچ با 36 نفر اشتغالزایی، اختصاص تسهیلات مورد نیز کارخانه آرد ممتاز الیگودرز و اختصاص 10 میلیارد ریال برای واحد نوردکاران بروجرد با 22 نفر اشتغال از دیگر مصوبات جلسه اخیر کارگروه اشتغال لرستان بود.

ولدی از اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار به واحد آرد استقلال بروجرد خبر داد و بیان داشت: ظرفیت تولید این واحد صنعتی 233 هزار تن در سال است.

وی با اشاره به اختصاص 1.5 میلیارد ریال تسهیلات به شرکت صباظرف آسیا با 74 نفر اشتغالزایی عنوان کرد: همچنین برای واحد آرد زراعت الیگودرز در این جلسه 10 میلیارد ریال اعتبار تصویب شد که این واحد دارای ظرفیت اشتغال 24 نفر و 60 هزار تن تولید است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: اختصاص پنج میلیارد ریال تسهیلات به یک واحد شن و ماسه و بتن آماده با ظرفیت اشتغال 13 نفر از دیگر طرح های به تصویب رسیده در جلسه اخیر کارگروه اشتغال است.