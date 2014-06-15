منابع دولتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای توسعه روستایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری همایش فرمانداران، بخشداران، دهیاران منتخب، روسای شوراهای اسلامی روستایی و مدیران عامل شرکتهای تعاونی دهیاریهای استان در تبریز، گفت: مشارکت روستاییان در عمران و آبادانی روستاها ضروری است و مسوولان نباید منتظر بودجه های دولتی باشند.
وی افزود: دولت تدبیر و امید روستاها و روستاییان را فقط زینت انتخابات نمیداند و معتقد نیست که فقط در ایام تبلیغات انتخاباتی باید به فکر روستایی بود، بلکه در تمام عمر این دولت، روستا و روستایی عزیز بوده و خواهد بود.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه دولت گذشته منابع مالی بزرگی در اختیار داشت، اما توسعه روستایی تفاوتی با قبل از آن نکرد، ادامه داد: امروز درآمد روستاییان ما کمتر از هزینههای آنان است و دولت تدبیر و امید آمده است که این وضعیت را اصلاح کند.
جبارزاده خاطرنشان کرد: وضعیت منابع دولت کاملا مشخص است و امروز نباید منتظر بودجههای دولتی باشیم، باید به روشهایی فکر کنیم که بدون وابستگی به بودجه، روستاها را آباد کنیم.
وی نیروی انسانی را مهمترین عامل توسعه روستاها دانست و از بخشداران و دهیاران خواست تا نیروهای ماهر و خوش فکر روستاها که مهاجرت کردهاند، از همفکری آنها درباره توسعه روستایی استفاده کنند.
استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد از این که متاسفانه شعارهای رهبر انقلاب از همه تریبونها تکرار میشود، اما از عمل خبری نیست، افزود: بنا نیست برای توسعه و پیشرفت، حرف بزرگان را تکرار کنیم، توسعه در گرو عزم و اراده همگان است.
جبارزاده گفت: توسعه روستایی تحقق نمییابد مگر با عزم و اراده این جمع و اگر مصمم نباشیم هیچ برنامه و دستورالعملی نمیتواند توسعه روستایی را تضمین کند.
وی افزود: منابع دولت به اندازهای نیست که تمام اعتبار توسعه روستایی را تامین کند، بنابراین به مشارکت مردم نیاز داریم و اگر مردم نتیجه مثبت این مشارکت را ببینند قطعا به آن علاقمند خواهند شد.
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