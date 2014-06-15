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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۱

یاغموری:

بارش باران در زنجان تا اواسط هفته تدوام دارد

بارش باران در زنجان تا اواسط هفته تدوام دارد

زنجان -خبرگزاری مهر: مسئول هواشناسی استان زنجان با اشاره به اینکه بارش باران از امروز بعد از ظهر در زنجان شروع می شود گفت: بارندگی در استان تا اواسط هفته ادامه خواهد یافت.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر،به وضعیت جوی استان در 24 ساعت آینده اشاره کردو افزود: از امروز در استان افزایش ابرها را خواهیم داشت و این شرایط جوی تا اواسط هفته در استان حاکم خواهد بود.

وی اظهار داشت: بارش باران در نواحی شمالی استان بیشتر و با رگبار همراه خواهد بود.

مسئول هواشناسی استان زنجان گفت: از روز چهارشنبه سامانه بارشی از استان خارج می شود.

یاغموری به دمای استان در 24 ساعت گذشته اشاره کردو گفت: دمای زنجان حداکثر 30 درجه سانتیگراد بالای صفر و حداقل 10 درجه سانتیگراد زیر صفر بوده است.

وی به گرمترین و سردترین نقاط استان در 24 ساعت گذشته اشاره کردو افزود: در این راستا آببر با 31 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و قیدار و زنجان با ده درجه سانتیگراد زیر صفر  خنک ترین نقاط استان بودند.

مسئول هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کردوافزود: در حال حاضر دمای فعلی شهر زنجان حداکثر  26درجه سانتیگراد بالای صفر و حداقل 10 درجه سانتیگراد زیر صفر است که نسبت به دیروز سه درجه گرمتر شده است.

 

کد مطلب 2311793

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