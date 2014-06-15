سرمایه گذاری 42 میلیارد دلاری ترکمنستان در سواحل خزر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "قربانقلی بردی محمدوف" با اعلام اینکه پروژه های بزرگ ملی و بین المللی در ترکمنستان با موفقیت در حال اجرا هستند گفت : پروژه های در حال ساخت در ترکمنستان بالغ بر 42 میلیارد دلار می شوند و ساخت بندری مهم در حاشبه دریای خزر آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، این بندرکه به احتمال زیاد نام آن "ترکمن باشی" خواهد بود نقشی بسیار استارتژیک در منطقه خواهد داشت و به گفته رئیس جمهور ترکمنستان این بندر تبدیل به یک مرکز حمل و نقل و جابجایی کالا در دریای خزر می شود.

ترکمنستان با کشورهای آذربایجان، روسیه، قزاقستان، و ایران (بصورت دریایی) در دریای خزر هم مرز است و در سال های اخیر نگاهی ویژه به توسعه بنادر و راه های ارتباطی خود داشته است.

علاوه بر ساخت بندر در حاشیبه دریای خزر، ترکمنتسان قصد ساخت یک نیروگاه گازی و همچنین یک مرکز انتقال گاز برای تسهیل امر صادارت گاز به کشورهای دیگر را در سواحل خود دارد.

محمدوف همچنین از تلاش برای اجرایی کردن احداث خط راه آهن شمال جنوب خبر داد و عنوان داشت این کار بر اساس توافق نامه هایی که میان ترکمنستان، ایران و قزاقستان به امضا رسیده اجرا می شود.

بر اساس این گزارش، ترکمنستان اقتصادی رو به رشد دارد. این کشور دارای ذخایر عظیم گازی است که آن را به کشورهای مختلف از جمله ایران صادر می کند. بیشتر ذخایر نفتی این کشور در غرب آن و از جمله در بستر دریای خزر متمرکز شده است.