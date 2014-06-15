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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۴

سالانه شش هزار تن انواع لوله های پلی اتیلن در دره شهر تولید می شود

سالانه شش هزار تن انواع لوله های پلی اتیلن در دره شهر تولید می شود

دره شهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دره شهر گفت : سالانه شش هزار تن انواع لوله های پلی اتیلن در دره شهر تولید می شود.

روح الدین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالانه شش هزار تن انواع لوله های پلی اتیلن در دره شهر تولید می شود که ارزش اقتصادی این میزان تولید 300 میلیارد ریال است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دره شهر با بیان اینکه کارخانجات تولیدی نیازمند حمایت بیشتر دولت هستند، گفت: دولت باید از این فرصت استفاده کند و به فکر افزایش تولید و صادرات باشد چرا که این امر موجب افزایش ارز آوری خواهد شد.

این مسئول افزود: شهرستان دارای ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد واحدهای تولیدی است و سازه های فلزی به لحاظ مقاومت و کیفیت با سازه های تولیدی در استان های صنعتی کشور برابری می کند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دره شهر گفت: 57 واحد تولیدی کوچک، متوسط وبزرگ در شهرستان دره شهر فعالیت دارند.

هاشمی افزود: از این میزان 39 واحد تولیدی فعال است و عمده ترین این واحدهای تولیدی کارخانجات خیارشور و ترشی جات، ساخت و سازه های فلزی، انواع ورق، فوم و ایزوگام و کارخانه آرد و مواد غذایی است.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت دره شهر گفت: سالانه سه هزار تن سازه های فلزی در دره شهر تولید می شود.

وی همچنین به صادرات محصولات این کارخانه به کشور عراق اشاره کرد و گفت: اولین محموله صادراتی این کارخانه به عراق صادر شد که ارزش اقتصادی آن 100 هزار دلار بوده است.


 

کد مطلب 2311810

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