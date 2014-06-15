روح الدین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالانه شش هزار تن انواع لوله های پلی اتیلن در دره شهر تولید می شود که ارزش اقتصادی این میزان تولید 300 میلیارد ریال است.



رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دره شهر با بیان اینکه کارخانجات تولیدی نیازمند حمایت بیشتر دولت هستند، گفت: دولت باید از این فرصت استفاده کند و به فکر افزایش تولید و صادرات باشد چرا که این امر موجب افزایش ارز آوری خواهد شد.



این مسئول افزود: شهرستان دارای ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد واحدهای تولیدی است و سازه های فلزی به لحاظ مقاومت و کیفیت با سازه های تولیدی در استان های صنعتی کشور برابری می کند.



رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دره شهر گفت: 57 واحد تولیدی کوچک، متوسط وبزرگ در شهرستان دره شهر فعالیت دارند.



هاشمی افزود: از این میزان 39 واحد تولیدی فعال است و عمده ترین این واحدهای تولیدی کارخانجات خیارشور و ترشی جات، ساخت و سازه های فلزی، انواع ورق، فوم و ایزوگام و کارخانه آرد و مواد غذایی است.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت دره شهر گفت: سالانه سه هزار تن سازه های فلزی در دره شهر تولید می شود.

وی همچنین به صادرات محصولات این کارخانه به کشور عراق اشاره کرد و گفت: اولین محموله صادراتی این کارخانه به عراق صادر شد که ارزش اقتصادی آن 100 هزار دلار بوده است.



