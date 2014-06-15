رئیس جمهور آفریقای جنوبی به تهران سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با همتای آفریقای جنوبی خود گفت: در بیستمین سالگرد آزادی آفریقای جنوبی از آپارتاید در بیستمین سالگرد روابط جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی میزبان یکی از برجسته ترین شخصیت های آفریقای جنوبی وزیر محترم امور خارجه در تهران هستیم .

وی افزود: روابط ما با مردم آفریقای جنوبی و حمایت ایران از ابتدای مبارزات آزادیخواهانه در آفریقا علیه آپارتاید علقه دیرینه بین دو کشور ایجاد کرده و ارتباط مستحکمی بین مردم ایران و آفریقا در دو دولت پس از آزادی آفریقا ایجادکرده است که یکی از بنیانگذاران این روابط نلسون ماندلا است که یادش را گرامی می داریم.

ظریف گفت: روابط ایران و آفریقا در حوزه سیاسی و سایر حوزه ها گسترده است. به عنوان دو کشور مترقی نگرانی ها و دیدگاههای مشترک داریم و خوشحالم در سفری در اوایل دوران کاری ام به آفریقا بعد از سالها یازدهمین کمیسیون مشترک را برگزار کردیم. اکنون در آستانه برگزاری اجلاس کمیسیون سیاسی طی ماههای آینده و پس از آن سفر رئیس جمهور آفریقا به ایران خواهیم بود که دوازدهمین کمیسیون مشترک سیاسی برگزار شود.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: امروز نیز موضوعات دوجانبه و بین المللی مورد گفتگو قرار گرفت. ما در منطقه خودمان با آفریقا مشکلات مشترک داریم که ناشی از دخالت نیروهای بیگانه و دخالت آنها در منطقه است. شاهد پدیده شوم افراط و خشونت در منطقه هستیم که ما را رنج می دهد مانند سوریه و عراق، آفریقا نیز با اتفاقاتی که در نیجریه به همین شکل صورت گرفته، رنج می بیند.

ظریف به ضرورت گفتگوهای جنوب- جنوب برای مبارزه با خشونت تاکید کرد و گفت: باید پیشنهاد آقای روحانی برای مبارزه با خشونت را برای حمایت از آفریقای جنوبی و کشورهای در حال توسعه صورت دهیم تا راهکارهایی برای برخورد با معضلات از طریق گفتگو و اشتراک مساعی پیدا شود.

وی گفت: این سفر تداوم گفتگوهای سازنده دو کشور برای بازکردن فصل مشترک روابط خواهد بود.

وزیر امور خارجه همچنین بیان کرد: ایران و آفریقای جنوبی پتانسیل های عظیمی برای همکاری دارند. باید با گفتگوهای جنوب – جنوب زمینه همکاری های علمی و سیاسی را گسترش داده و چالش های مشترک را مورد بررسی قرار دهیم.

وی تاکید کرد: ما دارای دستور کاری کامل قبل از ماه آگوست که کمیسیون سیاسی مشترک دو کشور با حضور رئیس جمهور آفریقای جنوبی برگزار می شود داریم و خودمان را برای بازدید سیاسی آقای زوما آماده می کنیم.