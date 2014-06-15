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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰

ظریف اعلام کرد:

رئیس جمهور آفریقای جنوبی به تهران سفر می کند

رئیس جمهور آفریقای جنوبی به تهران سفر می کند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: رئیس جمهور آفریقای جنوبی در ماه آگوست برای برگزاری کمیسیون مشترک سیاسی دو کشور به دعوت آقای روحانی به تهران سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با همتای آفریقای جنوبی خود گفت: در بیستمین سالگرد آزادی آفریقای جنوبی از آپارتاید در بیستمین سالگرد روابط جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی میزبان یکی از برجسته ترین شخصیت های آفریقای جنوبی وزیر محترم امور خارجه در تهران هستیم .

وی افزود: روابط ما با مردم آفریقای جنوبی و حمایت ایران از ابتدای مبارزات آزادیخواهانه در آفریقا علیه آپارتاید علقه دیرینه بین دو کشور ایجاد کرده و ارتباط مستحکمی بین مردم ایران و آفریقا در دو دولت پس از آزادی آفریقا ایجادکرده است که یکی از بنیانگذاران این روابط نلسون ماندلا است که یادش را گرامی می داریم.

ظریف گفت: روابط ایران و آفریقا در حوزه سیاسی و سایر حوزه ها گسترده است. به عنوان دو کشور مترقی نگرانی ها و دیدگاههای مشترک داریم و خوشحالم در سفری در اوایل دوران کاری ام به آفریقا بعد از سالها یازدهمین کمیسیون مشترک را برگزار کردیم. اکنون در آستانه برگزاری اجلاس کمیسیون سیاسی طی ماههای آینده و پس از آن سفر رئیس جمهور آفریقا به ایران خواهیم بود که دوازدهمین کمیسیون مشترک سیاسی برگزار شود.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: امروز نیز موضوعات دوجانبه و بین المللی مورد گفتگو قرار گرفت. ما در منطقه خودمان با آفریقا مشکلات مشترک داریم که ناشی از دخالت نیروهای بیگانه و دخالت آنها در منطقه است. شاهد پدیده شوم افراط و خشونت در منطقه هستیم که ما را رنج می دهد مانند سوریه و عراق، آفریقا نیز با اتفاقاتی که در نیجریه به همین شکل صورت گرفته، رنج می بیند.

ظریف به ضرورت گفتگوهای جنوب- جنوب برای مبارزه با خشونت تاکید کرد و گفت: باید پیشنهاد آقای روحانی برای مبارزه با خشونت را برای حمایت از آفریقای جنوبی و کشورهای در حال توسعه صورت دهیم تا راهکارهایی برای برخورد با معضلات از طریق گفتگو و اشتراک مساعی پیدا شود.

وی گفت: این سفر تداوم گفتگوهای سازنده دو کشور برای بازکردن فصل مشترک روابط خواهد بود.

وزیر امور خارجه همچنین بیان کرد: ایران و آفریقای جنوبی پتانسیل های عظیمی برای همکاری دارند. باید با گفتگوهای جنوب – جنوب زمینه همکاری های علمی و سیاسی را گسترش داده و چالش های مشترک را مورد بررسی قرار دهیم.

وی تاکید کرد: ما دارای دستور کاری کامل قبل از ماه آگوست که کمیسیون سیاسی مشترک دو کشور با حضور رئیس جمهور آفریقای جنوبی برگزار می شود داریم و خودمان را برای بازدید سیاسی آقای زوما آماده می کنیم.

 

 

 

 

 

کد مطلب 2311812

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