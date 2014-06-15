واگذاری اجناس مشابه سرقتی به مردم در صورت عدم کشف/ کسی جرات تعرض به مرزهای ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه بیش از 95 درصد خودروهای سرقتی در کشور در زمان معقولی کشف می شود. امیدواریم میزان وقوع و زمان کشف را کاهش دهیم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد مجازاتهای قضائی گفت: در برخوردهای قضائی قوه قضائیه مسئول است و پلیس دخالتی ندارد اما پلیس از نیروی انتظامی درخواست می کند که با جدیت با موضوع سرقت برخورد شود. خوشبختانه دادستان کشور نیز در ابلاغی به دادستانهای استانها تاکید کرد که برخوردها سریع و به موقع باشد.

جانشین رئیس پلیس کشور در مورد نحوه برخورد با اهمال ماموران پلیس در زمان رسیدگی به گزارشهای سرقت گفت: از گذشته سامانه نظارت مردمی 197 فعال بوده ضمن این که در تمام رده های پلیس بازرسی حضور دارد. اگر در رسیدگی یا برخورد کوتاهی صورت گرفت مردم می توانند با سامانه 197 یا رده های بازرسی این موضع را مطرح کنند.

خبرنگاری از اشتری پرسید سرقت درچه زمانی باید کشف شود که وی گفت: زمان مشخصی برای کشف سرقت تعیین نشده است و با توجه به انواع مختلف جرم میزان کشف نیز متفاوت است.

وی در مورد ارتقاء ایمنی خودروها گفت: جلساتی را با خودروسازان برگزار کردیم و نکات ایمنی را تذکر دادیم امیدواریم خودروسازان نیز این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

جانشین رئیس پلیس کشور در پاسخ به سوال مهر در خصوص این که اموال مالباختگان به چه صورت در اختیارشان قرار می گیرد اظهار داشت: پلیس تلاش می کند حداقل لوازم کشف شده از سارقان به مالباختگان برگردانده شود و با طرح جدیدی که در دستور کار قرار داده ایم بیمه ها اجناس مشابه سرقتی را در صورت عدم کشف در اختیار مالباختگان قرار می دهند. این موضوع نیازمند همکاری بیمه ها است.

وی ادامه داد: در مورد نحوه رسیدگی به سرقت نیز هماهنگی هایی میان پلیس آگاهی و پیشگیری انجام شده است تا از کلانتری تا بالاترین رده پاسخگوی مطالبات مردم باشند. همچنان سامانه 110 برای اعلام وقوع سرقت در اختیار هموطنان است و سعی کردیم این سامانه را تقویت کنیم.

اشتری در پایان در مورد نگرانی برخی افراد مبنی بر ورود اعضای گروهک تروریستی داعش به کشور گفت: هیچ نگرانی در مرزها نداریم به دلیل این که اقتدار ایران در مرزها تثبیت شده است و بعید می دانم کسی فکر تعرض به سرش بزند.

جانشین رئیس پلیس کشور در ادامه یادآور شد: میزان وقوع سرقت در 14 استان هدف با اجرای طرحهای ویژه و راه اندازی قرارگاه بین 15 تا 20 درصد کاهش یافته است.

به گفته سردار اشتری، سرقت از جرایمی است که رو به رشد است و ما باید ابتدا روند رشد را متوقف و سپس حضور را کاهش دهیم. خوشبختانه نیروی انتظامی در سالهای اخیر در مبارزه با جرایم توفیقات خوبی به دست آورده است و تنها موضوع نگران کننده ما جرمهای خرد است.

وی ادامه داد: با راه اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت در 14 استان هدف اقدامات اولیه همانند شناسایی و تشکیل بانک مجرمان انجام شده است و خوشبختانه در این استانها وقوع سرقت در سال جاری 15 تا 20 درصد کاهش را نشان می دهد.

به گفته جانشین رئیس پلیس کشور با عملیاتی شدن قرارگاه امیدواریم جرایم کاهش یافته و احساس امنیت و میزان کشفیات افزایش یابد. وظیفه ما ایجاد احساس امنیت بیشتر در مردم است. خوشبختانه آمارها نیز نشان می دهد که احساس امنیت وضعیت مطلوبی دارد.

سردار اشتری با بیان این که مردم مستحق تلاش بیشتر و افزایش ضریب احساس امنیت هستند تاکید کرد: مجرمان بدانند که هیچگاه نمی توانند از قانون فرار کنند و از دستان پلیس دور باشند. چشمان تیزبین پلیس و همکاری قوه قضائیه باعث شناسایی و دستگیری مجرمان می شود.

وی با اشاره به نحوه فعالیت قرارگاه مبارزه با سرقت تاکید کرد: نیروی انتظامی در مرحله اول از داشته های خودش استفاده می کند تا کشف علمی جرم، اقدامات اطلاعات قضائی و فنی افزایش یابد. امروز دیگر روشهای سنتی برای برخورد با مجرمان جوابگو نیست و با توجه به تربیت افسران مجرب و وجود توانمندیهای فنی و سایبری راحت تر می توان منجرمان را شناسایی کرد و دیگر نیازی به روشهای قدیمی نیست.

جانشین رئیس پلیس کشور با اعلام اینکه نیروی انتظامی با برنامه، قاطعیت و استفاده از نخبگان تلاش می کند جرم را کاهش دهد گفت: یکی از دلایل موفقیت نیروی انتظامی ارتباط خوب با مردم در تمام موضوعات جامعه است. از مسئولان قضائی نیز تشکر می کنیم و امیدواریم این حمایت تا دستگیری مجرمان و کاهش جرم به حداقل ادامه یابد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که سرقت متاثر از موضوع اقتصادی مثل بیکاری است افزود: از همه دستگاهها می خواهم پا به پای پلیس حرکت کرده و به این عرصه ورود کنند چرا که اقدامات پیشگیرانه باید افزایش یابد و از نخبگان، ائمه جماعات و جمعه و آحاد جامعه می خواهم که پلیس را در این امر مهم یاری کنند.