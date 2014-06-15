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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۰

 52 هزار تهراني سال گذشته جان خود را از دست دادند/ مردهاي پایتخت بيشتر از زنان مي ميرند

 52 هزار تهراني سال گذشته جان خود را از دست دادند/ مردهاي پایتخت بيشتر از زنان مي ميرند

سال گذشته بيش از 52 هزار شهروند تهراني جان خود را از دست داده اند كه بيشتر فوت شدگان مردها بوده اند و ايست قلبي نيز بيشترين علت مرگ پايتخت نشينان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سال 92 مجموعا 52 هزار و 334 نفر از شهروندان تهراني جان خود را از دست داده و در بهشت زهرا تهران دفن شده اند كه از اين تعداد 30 هزار و 185 نفر مرد، 20 هزار و 353 نفر زن و هزار و 796 نوزاد بوده‌اند. 

براساس اين گزارش، بيشترين علت مرگ تهراني ها ايست قلبي بوده چنانچه 6 هزار و 620 نفر به اين دليل جان خود را از دست داده اند و كمترين علت فوت نيز با تنها يك مورد مربوط به سل دستگاه تنفسي بوده است.

همچنین در سال گذشته ، بيشترين ميزان متوفيان مربوط به منطقه 22 و كمترين آنها مربوط به منطقه 4 شهر تهران بوده است.

همچنين براساس آمار از ابتداي سال تا 20 خرداد ماه در مجموع 11 هزار و 133 شهروند تهراني جان خود را از دست داده اند كه امسال نيز بيشترين فوت شدگان مردها بوده اند؛ چنانچه از ابتداي سال 6 هزار و437 مرد،4 هزار و 294 زن و 402 نوزاد در بهشت زهرا تهران دفن شده اند.

از ابتداي سال  ايست قلبي همچنين بيشترين علت مرگ تهراني ها بوده و منطقه 22 كمترين ميزان فوت و منطقه 10 بيشترين ميزان فوت به علت ایست قلبی را داشته اند.

براساس اين گزارش وضعيت آمار فوت شدگان و دفن شدگان در بهشت زهرا تهران در سال 92 و 93 به شرح ذيل است:

 

 

 

 

کد مطلب 2311820

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