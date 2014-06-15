مدیرکل فرودگاه امام خمینی(ره) تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرودگاه بینالمللی امامخمینی(ره) صبح امروز بدون حضور خبرنگاران با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره، معاونان و مشاوران، مسئولان شهر فرودگاهی امام(ره) در این فرودگاه برگزار شد.
بر این اساس مرتضی دهقان جای خود را به سعید چلندری داد. چلندری پیش از این مدیرکل فرودگاههای استان خراسانرضوی بود. در بخشی از متن حکم مدیرکل جدید فرودگاه بینالمللی امامخمینی(ره) از وی خواسته شده است: سیاستهای کلان نظام اداری کشور و اهداف دولت محترم در این حوزه از جمله دانشگرایی و شایسته سالاری، ارتقای انضباط اجتماعی و وجدان کاری، قانونگرایی و ترویج مسئولیتپذیری و پاسخگویی در قبال مردم و ارتقای حقوق شهروندی نصبالعین قرار دهد.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: پیادهسازی نظام مدیریت ایمنی فرودگاه در راستای ارتقای مستمر سطح ایمنی در عملیات فرودگاهی و خدمات ناوبری هوایی، تشکیل منظم کمیته امنیت و حفاظت فرودگاه در جهت هماهنگی موثر بین دستگاههای متولی، تشکیل جلسات کمیته تسهیلات فرودگاهی با حضور کلیه ذینفعان و بازنگری و بهبود کلیه فرآیندهای فرودگاهی در راستای ارتقای کیفی سطح خدمات و افزایش رضایتمندی مسافران، ساماندهی و آراستگی مناسب محیط داخلی ترمینالها و مهندسی مجدد فضاهای خدماتی، تجارتی و اداری با هدف روانسازی جریان پردازش مسافر، برنامهریزی مناسب برای توزیع مناسب پرازها در کلیه ساعات شبانهروز بهمنظور ارتقای سطح خدمات و استفاده موثر از ظرفیت فرودگاه، بهرهگیری از حداکثر توان و ظرفیتهای بخش خصوصی در فعالیتها و پروژههای تسهیلاتی و خدماتی با رویکرد رقابتی شفاف و عدالت پایه، پیگیری برای تشکیل جلسات کمیته عملیاتی شرکتهای هواپیمایی(AOC) برای ارتقای سطح هماهنگی، نظارت و تعامل با شرکتها، برنامهریزی و آمادگی موثر و هماهنگ برای انتقال پروازهای حج از فرودگاه بینالمللی مهرآباد به آن فرودگاه از شهریور ماه سال جاری، بازاریابی و تلاش برای برقراری پرواز شرکتهای هواپیمایی بینالمللی و برقراری ارتباط فرودگاه با فرودگاههای بینالمللی کشورهای هدف در چارچوب سیاست خارجی و روابط بینالمللی کشور
در این حکم تعامل موثر با سایر بخشهای و سازمانهای ذیمدخل در امور فرودگاهی و هوانوردی بهویژه سپاه حفاظت هواپیمایی، پلیس فرودگاه، گذرنامه و گمرک ج.ا.ایران نیز به عنوان بایدهای ضروری برای تحقق اهداف پیشروی مورد توجه قرار گرفته است.
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرودگاه مهرآباد هم روز گذشته بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.
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